Brazilski domorodci obtožujejo Bolsonara politike genocida

Na stotine plemenskih starešin se je minuli teden zbralo globoko v deževnem gozdu, da bi oblikovali enotno stališče proti okoljski politiki brazilskega predsednika. Odkar je na položaj prišel Jair Bolsonaro, se je namreč krčenje gozdov skoraj podvojilo.

Kot so zapisali v osnutku manifesta, ki so ga pripravili ob koncu srečanja, je bil njihov namen združiti moči v nasprotovanju ravnanju brazilske vlade oziroma njeni "politiki genocida, etnocida in ekocida". Izrazili so nasprotovanje vsem dejavnostim, ki uničujejo gozd, tako rudarjenju kot tudi gradnji hidroelektrarn, sečnji in nezakonitemu ribolovu.