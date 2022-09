Zabava ob razkritju spola: preiskava zoper par, ki je reko obarval v modro

Zabava ob novici, da je otrok na poti, pa zabava za bodočo mamico in njene prijateljice (babyshower), pa zabava ob razkritju spola otroka ... Nosečnost in pričakovanje naraščaja sta v stilu pretiranega spodbujanja k potrošništvu postala ena velika predstava za – druge. Mnogi zato sploh ne razmišljajo o morebitnih posledicah, ki jih ima takšno početje na okolje. Tako kljub pozivom, da zmanjšamo količino odpadkov, še posebej plastičnih in tistih, ki se dolgotrajno razgrajujejo, mnogi še vedno na polno kupujejo razne balone in druge plastične okraske. Maja lani je par v Kanadi sprožil eksplozivno napravo na zabavi ob razkritju spola otroka, ogenj pa je zajel bližnji gozd in povzročil veliko materialno škodo. Oblasti so par oglobile s 500 evri kazni.

Kot poročajo različni mediji, njuna objava ni navdušila njunih sledilcev, saj se je vsul jeznih in obtožujočih komentarjev, češ da sta prestopila mejo zdravega razuma in povzročila veliko okoljsko škodo. Par je sicer video hitro umaknil, a so nekateri shranili posnetek in ga nato širili še na drugih kanalih. Pod objavo je brazilska okoljevarstvenica Vanessa Costa zapisala: "Čestitam. Postala bosta starša prelepega okoljskega kriminala."

Na posnetku sta bodoča starša, ki stojita v bližini slapu, ob vodi je cel kup balonov, tudi v obliki belih labodov. Nato se slap obarva v modro in par se ob navdušenju prisotnih veseli novice, da bosta dobila sina.

Z brazilskega okoljskega ministrstva so sporočili, da preiskujejo onesnaženje reke Queima Pe, ki je zelo popularna turistična destinacija v zvezni državi Mato Grosso. Sprožili so preiskavo, da ugotovijo, s čim sta obarvala vodo in kakšne bi lahko bile posledice za ljudi in okolje.