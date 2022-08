Brazilski predsednik poskušal iztrgati mobilnik iz rok youtuberja

Youtuber Wilker Leao , vojaški desetnik, ki je včeraj nadlegoval brazilskega predsednika Jaira Bolsonaro , je sicer znan po tem, da je snemal svoje obračune s podporniki desničarskega voditelja in jih objavljal na YouTubu, poroča CNN.

Youtuber Wilker Leao je brazilskega predsednika označil z vrsto kletvic, kot sta "strahopetec" in "zguba".

V videoposnetku je slišati, kako Leao sprašuje brazilskega predsednika o njegovem zavezništvu s skupino desničarskih in sredinskih strank, imenovano Centrao, ki ima veliko število sedežev v kongresu. Oseba, ki je ni videti na posnetku, je po provokativnih vprašanjih vrgla Leaa na tla. Youtuber je nato predsednika označil z vrsto kletvic, kot sta "strahopetec" in "zguba". "Vsak dan pridem sem, Bolsonaro. Poglejmo, ali imate pogum, da greste ven in se pogovorite z menoj," je po besedah CNN dejal Leao.

Bolsonaro, ki je že sedel v svoj avto, je izstopil, stekel proti Leau rekoč: "Pridi sem, rad bi govoril s tabo." Poskušal je doseči youtuberjev telefon, ga zgrabil za ovratnik majice in nato z obema rokama za njegovo roko. Varnostniki so nemudoma posredovali in odpeljali Leaa. "Ne snemajte, ne snemajte," je dejal Bolsonaro svojim privržencem v videu, ki ga je objavil Globa, poroča Kronen Zeitung.

Nekaj minut kasneje sta se Bolsonaro in Leao na kratko pogovorila – brez prisotnosti varnostnikov. "Lahko se pogovarjaš z menoj, kolikor hočeš, ni problema, ampak zakaj tako agresivno?" je vprašal Bolsonaro po navedbah Kronen Zeitung. Leao mu je odgovoril, da ko je poskušal govoriti vljudno, so mu onemogočili dostop do predsednika.

Bolsonaro in njegov levičarski tekmec, nekdanji predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, sta v torek pred oktobrskimi volitvami začela svojo konkurenčno predsedniško kampanjo. Državna anketa inštituta Datafolha, ki jo je v četrtek zvečer objavil časopis Folha de S. Paulo, kaže, da Lula ostaja prva izbira 47 odstotkov brazilskih volivcev. Toda vrzel se zmanjšuje, saj je naklonjenost Bolsonaru od zadnje ankete konec julija zrasel za tri odstotne točke, navaja CNN.