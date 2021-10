Brazilski senatorji predlagajo kazensko ovadbo za Bolsonara

Senatorji so prav tako pozvali vrhovno sodišče, naj predsedniku za nedoločen čas prepove uporabo spletnih družbenih omrežij. Bolsonaro je namreč v četrtek na svojem profilu na Facebooku v posnetku v živo omenil neobstoječa uradna poročila britanske vlade, po katerih naj bi se aids pri polno cepljenih osebah razvijal veliko hitreje od pričakovanega.

Komisija sodno oblast poziva, da Jairja Bolsonara obtožijo devetih zločinov, povezanih z njegovim omalovaževanjem covida-19 in neupoštevanjem zdravstvene stroke glede ukrepov za zajezitev pandemije. Obtožbe vključujejo zločine proti človečnosti, sprevračanje dejstev, šarlatanstvo in spodbujanje k zločinu.

Končno poročilo, ki ga je komisija po šestmesečni preiskavi odziva Bolsonarove vlade na pandemijo predstavila prejšnji teden, je podprlo sedem od 11 članov komisije. V skoraj 1200 strani dolgem poročilu senatorji sicer predlagajo tudi vložitev obtožnice zoper 77 drugih ljudi, med njimi več ministrov in tri Bolsonarove otroke.

"Tovrstnega obnašanja ne moremo več dopuščati," so navedli v dokumentu, ki ga je podpisal podpredsednik 11-članske komisije senatorjev Randolfe Rodrigues.

Komisija sicer nima pooblastil za vložitev obtožb, prav tako je malo verjetno, da bosta generalni državni tožilec ali predsednik spodnjega doma, ki sta oba Bolsonarova zaveznika, sprožila kazenski postopek ali postopek ustavne obtožbe.

Toda poročilo bo še dodatno znižalo podporo javnosti Bolsonaru, ki bi glede na trenutne ankete na volitvah prihodnje leto lahko izgubil proti nekdanjemu levičarskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi.

Po glasovanju so se senatorji z minuto molka spomnili 606.000 Brazilcev, ki so umrli zaradi covida. To Brazilijo uvršča na drugo mesto po številu covidnih smrti na svetu, takoj za ZDA.