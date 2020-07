Brazilski tožilci zaradi krčenja pragozda za razrešitev okoljskega ministra

Brazilski tožilci so pozvali k razrešitvi okoljskega ministra Ricarda Sallesa, ki naj bi bil neposredno odgovoren za pospešeno krčenje amazonskega pragozda in številne požare, ki so nastali kot posledica umika ukrepov za varovanje okolja in preprečevanje sečnje. Predlagajo tudi, da se mu naloži plačilo kazni.

Salles je za 25 odstotkov zmanjšal sredstva okoljskega ministrstva in zamrznil vsa sredstva iz tujine, namenjena preprečevanju sečnje v amazonskem pragozdu, kar je"neposredno prispevalo" k povečani sečnji, je v ponedeljek objavljeni izjavi zapisalo 12 državnih tožilcev. icon-expand Izsekavanje amazonskega pragozda FOTO: AP Ob tem so okoljevarstveniki opozorili, da bo leto 2020 najbolj uničujoče leto za največji pragozd na svetu, škoda pa naj bi bila še večja kot v lanskih požarih. Tožilci okoljskemu ministru očitajo "upravno nepoštenost" in zagovarjanje interesov, ki niso povezani z njegovim ministrstvom, temveč s težnjami drugih sektorjev, ki si prizadevajo za legalizacijo kmetovanja in rudarstva na varovanih območjih. Salles je med drugim aprila dejal, da bi morala vlada izkoristiti pandemijo koronavirusa in sprostiti stroge okoljske predpise. Pod plazom očitkov, da ne skrbi za okolje, se je večkrat znašel tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro, predvsem zaradi mehčanja omejitev, ki veljajo v amazonskem pragozdu.