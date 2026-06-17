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Brazilski verniki ogorčeni nad obnovo kipov Marije in Jezusa

Carmo do Cajuro, 17. 06. 2026 15.25 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Restavrirana Marija

V brazilskem mestu Carmo do Cajuru je obnova kipov Device Marije in Jezusa sprožila burne odzive. Verniki so pričakovali prenovljeni verski podobi, namesto tega pa jih je presenetil videz kipov, ki je po mnenju mnogih močno odstopal od njune tradicionalne podobe.

Po vrnitvi obnovljenih kipov v cerkev so verniki hitro opazili izrazite spremembe na obrazih. Kipa sta imela poudarjene oči, goste obrvi in izrazito rdeče ustnice, zaradi česar sta bila videti precej drugače kot pred obnovo, poroča Net.hr.

Fotografije so se kmalu razširile po družbenih omrežjih in sprožile val komentarjev. Medtem ko so nekateri uporabniki dogodek pospremili s šalami in primerjavami, so drugi ostro kritizirali izvedbo obnove ter jo označili za neprimerno za verske simbole.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nezadovoljstvo med verniki in širšo javnostjo je bilo tako veliko, da se je župnija odločila sporne kipe umakniti. Ob tem so napovedali novo restavratorsko prenovo, s katero želijo kipoma povrniti bolj tradicionalen in dostojanstven videz, ki bo bližje njuni prvotni podobi in verskemu pomenu.

Brazilija verski kipi restavriranje cerkev

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KOMENTARJI2

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piu
17. 06. 2026 16.40
Lewaci vse uničijo....
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0 0
nora_ovca
17. 06. 2026 16.36
Nmf 🤣
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0 0
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