Brazilski verniki ogorčeni nad obnovo kipov Marije in Jezusa

Po vrnitvi obnovljenih kipov v cerkev so verniki hitro opazili izrazite spremembe na obrazih. Kipa sta imela poudarjene oči, goste obrvi in izrazito rdeče ustnice, zaradi česar sta bila videti precej drugače kot pred obnovo, poroča Net.hr.

Fotografije so se kmalu razširile po družbenih omrežjih in sprožile val komentarjev. Medtem ko so nekateri uporabniki dogodek pospremili s šalami in primerjavami, so drugi ostro kritizirali izvedbo obnove ter jo označili za neprimerno za verske simbole.