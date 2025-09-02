Svetli način
Tujina

Bolsonaro na zatožni klopi, za poskus diktature mu grozi 40 let zapora

Brasilia, 02. 09. 2025 17.12 | Posodobljeno pred 25 minutami

Brazilsko vrhovno sodišče je začelo zaključno obravnavo v primeru zoper nekdanjega desničarskega predsednika Jaira Bolsonara, obtoženega načrtovanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022. Predsedujoči sodnik Alexandre de Moraes je uvodoma dejal, da je Bolsonaro, ko je domnevno sprožil vstajo, želel vzpostaviti diktaturo.

Alexandre de Moraes, sodnik poročevalec na sojenju proti Jairu Bolsonaru, je na začetku obravnave potrdil, da je nekdanji predsednik "poskušal vzpostaviti izredno stanje in pravo diktaturo", ko je sprožil domnevni upor, da bi ostal na oblasti, potem ko je leta 2022 izgubil na predsedniških volitvah proti levičarju Luizu Inaciu Luli da Silvi.

ZDA so zaradi sodnega pregona Bolsonara uvedle povračilne ukrepe proti Braziliji in med drugim sankcionirale Moraesa. Sodnik je v luči velikega pritiska, ki ga ameriški predsednik Donald Trump izvaja na Brazilijo, danes dejal, da bo vrhovno sodišče delovalo "neodvisno od notranjih ali zunanjih groženj in prisile", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes FOTO: Profimedia

O usodi nekdanjega predsednika odloča pet sodnikov vrhovnega sodišča. Ti bodo v osmih obravnavah, ki jih bo prenašala televizija, odločali o odgovornosti Bolsonara in še sedmih soobtoženih, vključno z več nekdanjimi ministri in generali.

Sodbe naj bi bile znane do 12. septembra. Bolsonaru, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022, v primeru obsodbe grozi več kot 40 let zapora.

Bolsonarovi odvetniki so trdili, da obtožbe proti nekdanjemu predsedniku temeljijo na "izkrivljenih interpretacijah" in da zanje ne obstajajo prepričljivi dokazi.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro FOTO: Profimedia

70-letni Bolsonaro se današnje obravnave ne udeležuje iz zdravstvenih razlogov, so pojasnili njegovi odvetniki. V prestolnici Brasilia so sicer v luči sojenja poostrili varnostne ukrepe.

Po poročanju britanskega časnika Guardian je to prvič v zgodovini Brazilije, da so nekdanji predsednik in najvišji vojaški predstavniki postavljeni pred sodišče zaradi poskusa spodkopavanja demokracije v državi

Bolsonaro sojenje bivši predsednik sodišče
