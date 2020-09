Breivik zaprosil za predčasni izpust iz zapora

Breivika so avgusta 2012 obsodili na 21 let zapora zaradi napadov v Oslu in na otoku Utoya, ko je ubil 77 ljudi, med njimi večinoma mlade.

Breivik ima pravico, da sodnik preuči njegovo prošnjo. To je lahko vložil po 10 letih v zaporu, v kar se šteje tudi čas v preiskovalnem priporu.