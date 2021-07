Desetletje od tragedije Breivikov vpliv šibak, a ekstremizem še ni poražen

Deseta obletnica bo na Norveškem in na svetu obudila spomin na grozljivo tragedijo, danes tako v prestolnici Oslo in na otoku Utoya, kjer se je odvijal pokol, ki ga človeštvo ne bo nikoli pozabilo, načrtujejo številne žalne slovesnosti.

A deset let po grozovitem dejanju se porajajo vprašanja o širšem vplivu Breivkovih radikalnih pogledov skrajnega desničarskega ekstremizma, ki jih je krvnik opisal v 1500 strani dolgem manifestu, preden je sejal smrt. Le nekaj dni po grozovitih napadih je takratni premier Norveške Jens Stoltenberg pozval k več demokracije, odprtosti in človečnosti. Deset let po tem je Stoltenberg, zdaj generalni sekretar Nata, ponovil sporočilo in čestital, kako so se po napadu odzvali Norvežani. Hkrati pa je posvaril, da je 'sovraštvo še vedno prisotno.'