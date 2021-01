Britanci, ki živijo v Španiji, se po razhodu VB in EU, ne morejo vrniti domov

Britanski državljani s prebivališčem v državah Evropske unije imajo ta konec tedna težave z vkrcanjem na letala in vrnitvijo domov. Več deset britanskih državljanov, sicer rezidentov Španije, se ni moglo vkrcati na letalo iz Londona v Madrid, saj jim je bilo na letališču rečeno, da dokumenti, ki dokazujejo njihov status rezidentov, niso več veljavni po dokončnem razhodu Združenega kraljestva in Evropske unije.

In to kljub temu, da sta tako španska kot britanska vlada vse do sedaj zatrjevali, da bodo tako dokumenti s staro identifikacijsko številko za tujce (NIE) kot nove osebne izkaznice za tujce (TIE) veljavi in zadostni dokaz, da je oseba rezident posamezne države EU, pravijo Britanci, ki so obtičali na letališču. Prav tako naj bi zadostovala zelena karta, kar je prek Twitterja sporočilo tudi britansko veleposlaništvo v Madridu. Gre za letalska prevoznika British Airways in Iberia.

Med tistimi, ki se v soboto niso mogli vkrcati na letalo za Madrid (gre za letalska prevoznika British Airways in Iberia), je tudi 69-letna upokojenka Patricia Moody, ki z možem že štiri leta prebiva v španskem mestu Zurgena. Pravi, da sta skupno zapravila več kot 2000 evrov za karte ter testiranje za covid-19 - negativni test pa je sedaj že pretekel. "Vse mesece pogajanj glede brexita so nam zagotavljali, da se za nas ne bo spremenilo nič. To je grozljivo, trpimo zaradi njihove nesposobnosti." Španija je prav tako omejila vse prihode iz Velike Britanije od 22. decembra do 19. januarja zaradi novega seva koronavirusa, ki so ga sprva zaznali na Otoku in ki se širi mnogo hitreje. A pri tem naj bi izjeme veljale za španske državljane pa tudi za vse, ki zakonito bivajo v Španiji.

icon-expand Britanci se niso mogli vkrcati na letalo za Madrid. FOTO: AP

Težav niso imeli le Britanci, ki so želeli leteti v Madrid. V soboto se je Carlos Torres, ki ima dvojno britansko in portugalsko državljanstvo, za las izognil deportaciji, ko je prispel na letališče v Barceloni, kamor je priletel iz Londona. "Vsi so imeli NIE, dokazila o negativnem testu /.../ Nato je policija začela preverjati NIE in klicati ljudi, da bi preverila njihov status. Kmalu so začeli vsem govoriti, da se morajo vrniti v London,"je zapisal na Facebooku."Dopovedoval sem jim, da sem državljan EU ter da me morajo spustiti skozi. Vsi Britanci smo se morali vrniti na letalo, ko me je končno starejši policist v zadnjem trenutku spustil skozi." Po poročanju Guardiana se je za nove, pobrexitske dokumente prijavilo več deset tisoč Britancev. V Španiji ima stalno prebivališče kar 300.000 britanskih državljanov.