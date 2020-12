Brexit: Države članice EU preučujejo posledice dogovora z Združenim kraljestvom

Tiskovni predstavnik nemškega predsedstva EU Sebastian Fischer je dejal, da bodo države članice pregledale 1246 strani dogovora in da bo to trajalo nekaj dni. Glavni evropski pogajalec za brexit Michel Barnier bo veleposlanike seznanil z izidom pogajanj.

Države članice so tako začele obravnavo sporazuma o prihodnjih odnosih, ki se bo zaključila z odločanjem o odobritvi začasne uporabe dogovora. Pisni postopek odločanja se bo predvidoma začel v ponedeljek in končal v torek. V sredo bo sledil podpis sporazuma, ki bo predvidoma naslednji dan objavljen v uradnem listu EU. V petek, 1. januarja, bo začel sporazum začasno veljati. Evropski parlament bo o sporazumu odločal naknadno.

Pred 31. decembrom, ko se bo končalo prehodno obdobje po brexitu, mora sporazum podpreti tudi britanski parlament. Poslanci še čakajo na celotno besedilo sporazuma o prosti trgovini, toda razprava je že napovedana za sredo. Laburisti so povedali, da gre za ne tako trden dogovor, ki pa ga bodo najverjetneje podprli. Niti v EU niti na Otoku tako ni pričakovati težav pri potrjevanju. Glavni pogajalec na strani Združenega kraljestva Lord Frost je dejal, da bo kmalu objavljen celoten dokument, ki obsega približno 1500 strani, vključno s približno 1000 stranmi prilog in opomb.

Pred tem je Johnson na tiskovni konferenci na Downing Streetu kmalu po objavi dogovora dejal: "Ponovno smo prevzeli nadzor nad našimi zakoni in našo usodo," poudaril pa je, da bo Velika Britanija ostala kulturno, čustveno, zgodovinsko, strateško in geološko povezana v Evropo. Na tiskovni konferenci v Bruslju je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dejala, da je bil dogovor "pošten" in "uravnotežen", zdaj pa je "čas, da obrnemo novo stran in se zazremo v prihodnost". Združeno kraljestvo "ostaja zaupanja vreden partner," je dodala.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki so ga v četrtek sklenili pogajalci obeh strani, obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. Ne pokriva pa sodelovanja na področjih zunanje politike, obrambe in zunanje varnosti, saj Združeno kraljestvo tega ni želelo vključiti v sporazum.