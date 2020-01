Odštevanje do dneva, ko bodo v Bruslju pospravili britansko zastavo

Le še teden dni nas loči od dneva, ko bo Združeno kraljestvo uradno zapustilo Evropsko unijo in ko bodo s pročelja Evropskega parlamenta umaknili britansko zastavo. A to še zdaleč ne pomeni konca negotovosti in pogajanj. Ta se bodo o prihodnjih trgovinskih odnosih šele začela.

Natanko teden dni pred dnevom D, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, sta predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel tudi uradno podpisala dogovor o brexitu. “Stvari se bodo neizogibno spremenile, vendar naše prijateljstvo bo ostalo. Začenjamo novo poglavje kot partnerji in zavezniki,” je ob tem dejal Michel. S tem sta predsednika odprla pot ratifikaciji dogovora v evropskem parlamentu, ki bo to predvidoma storil v sredo.

Dogovor med Združenim kraljestvom in EU šteje skoraj 600 strani, med drugim ureja prihodnje pravice državljanov, 33 milijard funtov (39 milijard evrov) finančnih obveznosti do EU ter prihodnjo ureditev meje z Irsko. Združeno kraljestvo bo sicer do konca 2020 ostalo del enotnega evropskega trga, ne bo pa več imelo vpliva na odločitve znotraj EU. Čeprav so opozicijske stranke britanskega premierja Borisa Johnsona pozvale k podaljšanju prehodnega obdobja – zaprosijo lahko za dveletno podaljšanje, pa ta vztraja, da bo 11 mesecev dovolj za vse prilagoditve in oblikovanje novega trgovinskega dogovora z EU. Na Otoku bodo brexit obeležili s proslavami in spominskim kovancem

Združeno kraljestvo bo Evropsko unijo zapustilo ob polnoči po našem (bruseljskem) času 31. januarja oziroma ob 23. uri po britanskem času.

Britanska vlada se bolj kot s podrobnostmi dogovora z EU te dni, zdi se, ukvarja s tem, kako bodo obeležili 31. januar – dan, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Vlada obljublja številne slovesnosti. PremierJohnson je pred dnevi v enem svojih televizijskih nastopov izrazil podporo ideji, da bi ta veliki dogodek za državo pospremili s simboličnim zvonjenjem Big Bena v Londonu, ki je tiho že od leta 2017. A to je misija nemogoče, saj znameniti zvonik z uro še vedno obnavljajo. Za postavitev začasnega mehanizma, ki bi sprožil zvonjenje zvonca pa bi potrebovali najmanj 500.000 funtov (587.000 evrov). Zagreti podporniki brexita so sprožili celo spletno kampanjo za množično zbiranje denarja, a je parlamentarna komisija nato opozorila na stroga pravila parlamenta glede finančnih donacij in da ni zakonske podlage, da bi ta denar sprejeli. Zamisel, ki jo je podpiral tudi premier, se je tako v hipu sprevrgla v farso, čeprav so v nekaj dneh zbrali že več kot 100.000 funtov. Johnson bo tako na Downing Streetu priredil laserski šov ter po televiziji nagovoril Britance. Okoli parlamenta bodo razobesili britanske zastave. Goreči podporniki brexita pa se bodo zvečer zbrali na trgu Parliament Square, kjer eden od glavnih pobudnikov referenduma o brexitu Nigel Farage pripravlja veliko zabavo. Organizatorji pričakujejo, da se bo zbralo okoli 15.000 ljudi. Ta zgodovinski dan bo Združeno kraljestvo obeležilo tudi z izdajo posebnega spominskega kovanca za 50 penijev, na katerem bo datum 31. 1. 2020 ter zapis: “Mir, blaginja in prijateljstvo z vsemi narodi”. Bank of England jih bo izdala kar tri milijone. To je sicer že tretji datum, za katerega so pripravljali spominske kovance. Evropski parlament bo s pročelja umaknil britansko zastavo in jo pospravil v muzej Tudi v Bruslju se že pripravljajo na dan D. Evropski parlament bo s simboličnim dejanjem Združenemu kraljestvu sporočil, da sodi v zgodovino. 31. januarja bodo namreč britansko zastavo umaknili s pročelja stavbe Evropskega parlamenta in jo prestavili v Hišo evropske zgodovine, piše Politico. Za svoje britanske kolege bodo v Evropskem parlamentu pripravili poslovilno slovesnost že 29. januarja. Bo Johnsonu uspelo vse izpeljati do konca 2020? Novi britanski vladi in novemu parlamentu je kot kaže uspelo to, kar se je še pred nekaj meseci zdelo nemogoče – da bodo dejansko izpeljali brexit. Medtem nekateri poslanci še vedno opozarjajo, da vlada preveč hiti z izstopom iz EU in da je Johnsonova zahteva, da se proces brexita zaključi do konca 2020, nerealna ter celo škodljiva. Poročilo britanskega možganskega trusta Institute for Government (Inštitut za vlado) ugotavlja, da 11 mesecev ne bo dovolj, da se podjetja pripravijo na dokončno prekinitev vezi z EU in na nova pravila. Prepričani so tudi, da to še zdaleč ni dovolj časa, da se vpelje nova ureditev meje s Severno Irsko. Prav nasprotno, vzpostavljanje novega odnosa z EU bo zagotovo trajalo več let. Zato so prepričani, da Johnsonu te obljube, da bo Združeno kraljestvo prosto vseh obvez z EU s prihodnjim letom, ne bo uspelo izpolniti.

Johnson vztraja, da ne bo podaljšal prehodnega obdobja. FOTO: AP