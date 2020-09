EU postavila ultimat: 'Takšen zakon bi pomenil kršitev dogovora o brexitu'

Gove, ki je v britanski vladi pristojen za brexit, je zavrnil poziv. "Bil sem popolnoma jasen, da ne bomo umaknili zakona in to je razumel. Seveda je obžaloval," je Gove povedal za britansko televizijo Sky News . "Ta zakonodaja je ključna za to, da se zagotovi nemoten dostop blaga iz Severne Irske v druge dele Združenega kraljestva," je poudaril.

Z vložitvijo predloga zakona o notranjem trgu je britanska vlada "resno škodovala zaupanju med EU in Združenim kraljestvom" . To zaupanje mora zdaj London vzpostaviti nazaj, je Šefčovič še povedal na srečanju z britanskim ministrom Michaelom Govom, s katerim sopredsedujeta skupnemu odboru.

Britansko vlado je Šefčovič na izrednem zasedanju skupnega odbora EU in Združenega kraljestva za nadzor izvajanja izstopnega sporazuma pozval, naj čim prej oziroma najkasneje do konca meseca iz predloga zakona umakne sporna določila.

Če bo sprejet v trenutni obliki, bo kršil ključne dele protokola o Severni Irski. Gre za del sporazuma o brexitu, katerega namen je preprečiti trdo mejo na irskem otoku. Zakon bo v nasprotju z določili o carinah in državni pomoči, vključno z neposrednim učinkom izstopnega sporazuma, so zapisali.

Britanska vlada je že pred tem v odzivu sporočila, da se je treba "v težkih in zelo izjemnih okoliščinah, v katerih smo, spomniti temeljnega načela parlamentarne suverenosti". "Parlament je suveren in lahko sprejema zakonodajo, ki je v nasprotju z britanskimi pogodbenimi obveznostmi," so poudarili.

"Pogodbene obveznosti so zavezujoče samo v tolikšni meri, kolikor so vključene v domačo zakonodajo. Za uveljavitev ali razveljavitev zakonodaje in njeno vsebino pa je pristojen samo parlament," so še poudarili na britanski vladi, poroča BBC.

Namestnica severnoirske premierke Arlene Foster,Michelle O'Neill, ki je prav tako sodelovala na pogovorih, je izrazila zaskrbljenost zaradi britanskega poskusa enostranskega spreminjanja izstopnega sporazuma. Pozdravila je prizadevanja Bruslja za ohranitev velikonočnega sporazuma.

Irski zunanji minister Simon Coveney pa se je na Twitterju zahvalil Šefčoviču. "Pomembna izjava," je zapisal.

Predloga zakona, ki ga je britanska vlada v parlament vložila v sredo, bodo poslanci prvič obravnavali v ponedeljek. Ureja trgovanje znotraj Združenega kraljestva po brexitu.

Med drugim predvideva, da ne bi uvedli novih kontrol nad blagom na poti iz Severne Irske v druge dele države. Poleg tega bi britanskim ministrom omogočil prilagoditev ali neupoštevanje pravil glede pretoka blaga, ki bodo začela veljati 1. januarja, če London in Bruselj ne bosta dosegla trgovinskega dogovora. Zakon bi v skladu s predlogom omogočil tudi neupoštevanje pravil o državni pomoči podjetjem.

Z zakonom bi kršili sporazum o brexitu in s tem tudi mednarodno pravo, ampak le v "natančno določenih okoliščinah", zatrjuje britanska vlada.

Predlog je sprožil kritike tako doma kot v EU. K spoštovanju izstopnega sporazuma je med drugim pozvala predsednica Evropske komisijeUrsula von der Leyen.

Da bi bilo kršenje izstopnega sporazuma nesprejemljivo, je danes na srečanju na Otoku svojega britanskega kolegaDominica Raaba posvaril tudi francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian.

Srečanje skupnega odbora za nadzor izvajanja sporazuma je sicer potekalo na zadnji dan osmega kroga pogajanj o prihodnjih odnosih med Londonom in Brusljem po brexitu, v katerih doslej ni bilo večjega napredka.

To je glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier sporočil tudi po tokratnem krogu pogajanj. "Na področjih, ki so ključna za EU, ostajajo bistvene razlike," je sporočil. "EU ostaja zavezana ambicioznemu prihodnjemu partnerstvu z Združenim kraljestvom," je poudaril. Vendar pa je za sklenitev dogovora o prihodnjem partnerstvu ključno medsebojno zaupanje, je dejal, so sporočili v Bruslju.