Britanske skrbi zaradi brexita: zamude pri dobavah, slabše delo policije, pomanjkanje kadra

Covid-19 je sicer brexit potisnil v "tretji" plan (za zdravstveno in gospodarsko krizo). Zdi se, kot da se "navadni državljani" nekako še ne zavedajo, da jih v primeru, da strani ne dosežeta dogovora, najverjetneje po novem letu čakajo motnje pri dobavi blaga ter zelo verjetno višje cene določenih izdelkov, med drugim sadja, zelenjave in zdravil. O potovanjih pa tako ali tako ta hip večina niti ne razmišlja, saj pandemiji še ni videti konca.

Manj kot 45 dni pred iztekom prehodnega obdobja, v katerem Združeno kraljestvo še ostaja v carinski uniji in notranjem trgu EU, se tako za Britance kot za državljane EU praktično ni kaj dosti spremenilo. Več kot štiri milijone Evropejcev, ki nameravajo ostati na Otoku tudi po 31. decembru 2020, si je že uredilo status. Tisti, ki lahko dokažejo, da so tam živeli še pred iztekom letošnjega leta, imajo sicer za urejanje statusa časa še do konca junija 2021. Podobno si večina Britancev, ki želi nemoteno bivati v EU tudi po prehodnem obdobju, mora urediti potrebno dokumentacijo v državah EU.

Šefi britanske policije opozarjajo, da bi lahko ostali brez dostopa do pomembnih informacij

Britanske oblasti bi lahko brez dogovora z EU po 31. decembru izgubile dostop do skoraj vseh orodij (baz podatkov in sistemov obveščanja), ki jih uporabljajo evropske policije in varnostni organi, je opozoril predsednik sveta vodij britanske nacionalne policije Martin Hewitt. V pismu, ki ga je naslovil na britansko predsednico odbora za notranje zadeve Yvette Cooper, je opozoril, da bodo v primeru brexita brez dogovora ostali brez dostopa do Schengenskega informacijskega sistema II (SIS II), kar bo imelo velike posledice na operativnost britanske policije. SIS II je sistem za izmenjavo podatkov znotraj Schengenskega območja, s pomočjo katerega si države članice delijo informacije o osumljencih kriminalnih dejanj, izgubljenih predmetih in drugih informacijah, ki pomagajo pri policijskem delu na območju EU. Če ostanejo brez dostopa, se bo britanska policija lahko zanašala zgolj na Interpol, ki pa je po besedah Hewitta veliko počasnejši in nima vseh zmogljivosti, ki jih nudi SIS II.

Gre za resno in zaskrbljujoče vprašanje, ki bo zmanjšalo varnost države po 31. decembru, je dejala Cooperjeva. Po podatkih britanske nacionalne kriminalistične službe (National Crime Agency) je britanska policija doslej pogosto uporabljala sistem SIS II. Do 31. decembra 2019 so britanske oblasti preko sistema izdale kar 4,6 milijona opozoril v povezavi s posameznimi osebami in predmeti.

Britanska policija bi prav tako lahko izgubila dostop do programa za izmenjavo in primerjavo DNK vzorcev ter Evropskega sistema informacij o kazenskih evidencah (ECRIS), kar bo prav tako otežilo in upočasnilo delo tamkajšnje policije. Pridobivanje podatkov iz kazenskih evidenc bi se lahko podaljšalo iz šestih na 66 dni, je opozoril Hewitt. Prav tako pa se bo spremenil način, na katerega si lahko strani izmenjujeta vojaške informacije.

Božična darila bi lahko zamujala, po novem letu bi lahko bilo še slabše

Morda ena "prvih" stvari, ki jih bodo občutili Britanci in je delno posledica bližajočega se konca prehodnega obdobja, so morebitne zamude pri spletnih naročilih. Božična darila, ki jih Britanci letos zaradi covida-19 še v večji meri naročajo preko spleta, morda ne bodo prišla pravočasno, je namreč za Sky News opozoril predsednik britanskega združenja avtoprevoznikov Rod McKenzie.

Večja britanska pristanišča, tudi največje med njimi Felixstowe v Suffolku, so močno preobremenjena, tako zaradi dobav zaščitne opreme za boj proti koronavirusu kot tudi zato, ker si številna britanska podjetja pripravljajo zaloge materiala, da bodo po novem letu čim lažje prebrodila prvi šok po morebitnem brexitu brez dogovora. Povečano povpraševanje po spletnih naročilih zaradi zaprtih trgovin pa pomeni še dodaten pritisk v času, ko je že sicer ladijska in transportna industrija močno obremenjena.