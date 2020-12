Velika Britanija svoje vode pripravljena braniti s štirimi ladjami kraljeve mornarice

S 1. januarjem bodo štiri ladje kraljeve mornarice pomagale ščititi britanske vode, je potrdilo britansko obrambno ministrstvo. Dve ladji bosta razporejeni na morju, dve pa v pripravljenosti, poroča britanski Guardian. Posadka bo imela pooblastila, da zaustavi, pregleda in zaseže vsa plovila iz Evropske unije, ki bodo delovala v britanski izključni ekonomski coni (EEZ) – ta seže vse do 200 milj oziroma 320 kilometrov od britanske obale. Viri iz britanske mornarice so za Guardian potrdili, da je bila napotitev ladij že dolgo načrtovana.

Vse to v primeru, da Evropska unija in Velika Britanija ne dosežeta dogovora o prihodnjih odnosih, kar je vse verjetnejše. Obe strani namreč ostajata trdno na svojih bregovih, Bruselj in London pa sta nedeljo določila kot zadnji rok za sklenitev dogovora.