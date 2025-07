Brez ameriške pomoči lahko v petih letih umre 14 milijonov ljudi

Z agencijo povezani programi naj bi število smrti iz različnih razlogov zmanjšali za 15 odstotkov, med otroki, mlajšimi od pet let, pa je bil ta delež kar 32-odstoten. Največji učinek naj bi z ameriškimi sredstvi financirani ukrepi imeli pri preprečevanju smrti zaradi bolezni, so ugotovili raziskovalci.

Glede na danes objavljeno študijo skupine mednarodnih raziskovalcev, ki so pregledali podatke iz 133 držav, je Usaid s svojimi sredstvi med letoma 2001 in 2021 preprečila 91 milijonov smrti v državah v razvoju.

Agencija za mednarodni razvoj (Usaid) je do vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo zagotavljala 40 odstotkov globalnih humanitarnih sredstev.

Nova administracija je nato agenciji odvzela več kot 80 odstotkov sredstev in glede na ocene študije bi lahko zaradi tega ukrepa do leta 2030 umrlo 14 milijonov ljudi. Številka vključuje tudi 4,5 milijona otrok, mlajših od pet let, ugotovitve povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Rezi v sredstva za pomoč bi lahko zavrli ali pa celo obrnili dve desetletji napredka na področju zdravja med ranljivimi prebivalci, je posvaril soavtor študije, raziskovalec na barcelonskem inštitutu za globalno zdravje (ISGlobal) Davide Rasella.

"Za številne države z nižjimi in srednjimi prihodki bi bil šok primerljiv z razsežnostjo globalne pandemije ali velikega oboroženega konflikta," je dejal.

Študija je bila objavljena, medtem ko v španski Sevilli ob odsotnosti ZDA poteka konferenca Združenih narodov o razvojnem financiranju. Njen poudarek je na reševanju neenakosti v svetu spričo velikega finančnega primanjkljaja, ki je nastal po drastičnem zmanjšanju ameriške pomoči.