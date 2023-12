"Ukrajine ne bomo pustili na cedilu in ZDA bodo še naprej zagotavljale ključno orožje in opremo, dokler bomo lahko," je dejal Biden. Za to sicer potrebuje sodelovanje kongresa.

"Ti glasovi, ki govorijo o odstopanju ozemlja ... to je isto, kot, če bi jim prepustili svoje ljudi, ki jih pobijajo, mučijo, posiljujejo. Ne vem, čigava zamisel je to, ampak bi jih vprašal, ali bi sami predali svoje otroke teroristom? Mislim, da ne," je dejal Zelenski na novinarski konferenci.

"Brez dodatne pomoči se bližamo koncu svoje zmogljivosti, da pomagamo Ukrajini pri njenih nujnih operacijskih potrebah," je dejal Biden. Dodal je, da ruski predsednik Vladimir Putin računa na to, da ZDA ne bodo dostavile pomoči, zato je treba dokazati nasprotno. Ponovil je, da je v torek odobril dodatnih 200 milijonov dolarjev (okoli 185 milijonov evrov) pomoči v topništvu in sistemih zračne obrambe.

Republikanci v senatu so prejšnji teden blokirali novo pomoč za Ukrajino zaradi spora okrog politike na meji. Bela hiša je v torek že namignila, da je pripravljena popustiti republikanskim zahtevam po ostrejši politiki do migrantov.

"Bidnova vlada prosi za milijarde dodatnih dolarjev, brez potrebnega nadzora, ali jasne strategije za zmago, in nima odgovorov na vprašanja, ki zanimajo Američane," pa je po srečanju z Zelenskim povedal predsednik predstavniškega doma kongresa, republikanec Mike Johnson.

Zelenski je na novinarsko vprašanje o uspehih odgovoril, da je Ukrajina zmagala na morju, kjer so uničili ruske ladje in preostanek flote pregnali v ruske vode. Dejal je, da so uničili kakšnih 20.000 pripadnikov teroristične skupine Wagner, katere jedro po njegovih besedah ne obstaja več. Dejal je še, da ima tudi za prihodnje leto Ukrajina jasen načrt, a podrobnosti ni želel razkriti.

Na vprašanje, ali se boji, da bi zmaga Donalda Trumpa na volitvah 2024 pomenila konec ameriške podpore, je Zelenski odgovoril, da je bil v stiku s predstavniki obeh strank in vsi so mu izrazili podporo. "Ukrajina ne bo ostala sama proti Rusiji."

"Smo zavezniki, vendar nismo v Natu in odgovor prepuščam našemu velikemu prijatelju," je na vprašanje, ali na prihodnjem vrhu zavezništva pričakuje vabilo Ukrajini za polnopravno članstvo odgovoril Zelenski. Biden je dejal, da je za vstop v Nato potrebno izpolniti pogoje, trenutno pa je treba zmagati v vojni.

Svet za nacionalno varnost ZDA je v torek ocenil, da je Rusija doslej izgubila 315.000 vojakov, ki so umrli ali bili ranjeni. Samo od oktobra naj bi bilo na ruski strani 13.000 žrtev. Rusija bi naj prav tako izgubila okrog 2200 tankov od 3500, kolikor naj bi jih imela pred začetkom vojne 24. februarja lani.

Zelenski v iskanju nadaljnje podpore prispel v Oslo

Zelenski je danes nenapovedano prispel v Oslo na srečanje z voditelji petih nordijskih držav, ki so med glavnimi donatorkami pomoči Ukrajini v boju proti ruski invaziji. Norveški premier Jonas Gahr Store mu je ob prihodu zagotovil, da bo Norveška še naprej podpirala Ukrajino v njeni obrambi.

Nordijske države so med glavnimi donatorkami Ukrajine od začetka ruske invazije februarja lani. Med drugim so ji zagotovile tanke, orožje in strelivo ter obljubile bojna letala F-16. Švedska razmišlja o donaciji bojnih letal gripen. Norveška pa je Ukrajini za obdobje med letoma 2023 in 2027 obljubila vojaško in civilno pomoč v vrednosti 6,8 milijarde evrov.