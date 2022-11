Brez elektrike 4,5 milijona Ukrajincev, Zelenski Rusijo obtožil energetskega terorizma

V četrtkovem nočnem nagovoru je Zelenski sporočil, da je bilo približno 4,5 milijona potrošnikov začasno odklopljenih od električnega omrežja. "Že samo dejstvo, da se Rusija zateka k energetskemu terorizmu, kaže na šibkost našega sovražnika," je še dejal in dodal, da Ukrajine na bojišču ne morejo premagati.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je tarča napadov ukrajinska energetska infrastruktura.

Rusija je v zadnjih tednih izvedla obsežne raketne napade in napade z droni na energetsko omrežje, tudi v mestih, ki so oddaljena od frontne črte, poroča BBC.

Po besedah predsednika Zelenskega je bila samo v zadnjem mesecu uničena tretjina elektrarn v državi, zato so bili prisiljeni prebivalce pozvati, naj z energijo čim bolj varčujejo. Da bi zagotovili uravnoteženo delovanje sistema, so prvič po začetku vojne konec oktobra uvedli tudi nadzorovane in preračunane omejitve porabe.

Iz Hersonske regije pa prihajajo poročila, da naj bi ruske sile zapuščale območje. Ruski uradnik v regiji Kirill Stremousov je za ruske medije povedal, da bo Rusija svoje vojake "verjetno" umaknila z območja. Rusi so sicer že več tednov z omenjenega območja evakuirali več tisoč civilistov.

Po besedah enega od zahodnih uradnikov za BBC, ki je želel ostani anonimen, so Rusi namesto da bi poskušali obdržati nadzor nad mestom, gradili obrambne položaje na drugi strani reke Dneper .