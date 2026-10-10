Brez elektrike več kot pol milijona ljudi, grozi nevihtni val

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias Profimedia

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias Profimedia

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias Profimedia

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias Profimedia

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias Profimedia

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias Profimedia

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias Profimedia













Nemudoma po prihodu na kopno, ko se je začel pomikati proti severu, je Isaias še oslabel in se pomikal naprej kot orkan prve kategorije. Kljub temu naj bi močni sunki vetra vztrajali še danes, ko naj bi se nevihta predvidoma preoblikovala v posttropski ciklon. Območje jugovzhoda ZDA so sinoči zajeli močni vetrovi in obilne padavine, na Floridi in v Alabami je brez elektrike ostalo več kot 512.000 odjemalcev. Po podatkih ameriškega Nacionalnega centra za orkane (NHC) je središče orkana davi okrog druge ure po srednjeevropskem času doseglo kopno blizu mesta Destin. Najmočnejši sunki vetra so dosegali hitrost okoli 145 kilometrov na uro, navaja CBS. Orkanski vetrovi naj bi sinoči segali do približno 160 kilometrov od središča nevihte, vetrovi moči tropske nevihte pa do okoli 260 kilometrov.

Grozi nevihtni val

Posebno nevarnost predstavlja nevihtni val, ki bi lahko ob plimi povzročil poplavljanje sicer suhih obalnih območij. Na meji med Alabamo in Florido bi lahko gladina vode narasla do 2,7 metra nad običajno ravnjo, drugod na severozahodu Floride do 1,8 metra.

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias FOTO: Profimedia

Oblasti so za dele obale izdale opozorila pred orkanom, tropsko nevihto in nevihtnim valom. Opozorilo pred orkanom je veljalo od meje med Misisipijem in Alabamo, opozorilo pred nevihtnim valom od otoka Dauphin v Alabami do izliva reke Suwannee na Floridi. Po napovedih naj bi na območju južne Alabame, severozahoda Floride in severozahodne Georgie padlo od 100 do 200 milimetrov dežja, ponekod pa do približno 380 milimetrov. V drugih delih jugovzhoda ZDA pričakujejo od 50 do 125 milimetrov padavin. Zaradi nevihte obstaja tudi nevarnost nastanka tornadov. Guverner Floride Ron DeSantis je v petek opozoril, da bi močan orkan lahko povzročil veliko škodo, ljudi je pozval k umiku na varno. Izredne razmere je razglasil v več kot 20 okrožjih zvezne države. Guvernerka Alabame Kay Ivey je turistom in drugim obiskovalcem obalnih območij ukazala takojšen umik, izredne razmere je razglasila za 40 okrožij države. Za dele Georgie je enako storil tudi guverner Brian Kemp. Zvezna vlada je medtem izredne razmere razglasila za Florido in Alabamo.

Prvi orkan letošnje atlantske sezone