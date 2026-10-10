Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Brez elektrike več kot pol milijona ljudi, grozi nevihtni val

Miami, 10. 10. 2026 08.12 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias je sinoči dosegel severno obalo Mehiškega zaliva v ZDA. Ob prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabel na orkan druge kategorije s hitrostjo vetra okrog 145 kilometrov na uro, poroča televizija CBS. Brez elektrike je ostalo več kot pol milijona odjemalcev.

Nemudoma po prihodu na kopno, ko se je začel pomikati proti severu, je Isaias še oslabel in se pomikal naprej kot orkan prve kategorije. Kljub temu naj bi močni sunki vetra vztrajali še danes, ko naj bi se nevihta predvidoma preoblikovala v posttropski ciklon.

Območje jugovzhoda ZDA so sinoči zajeli močni vetrovi in obilne padavine, na Floridi in v Alabami je brez elektrike ostalo več kot 512.000 odjemalcev.

Po podatkih ameriškega Nacionalnega centra za orkane (NHC) je središče orkana davi okrog druge ure po srednjeevropskem času doseglo kopno blizu mesta Destin. Najmočnejši sunki vetra so dosegali hitrost okoli 145 kilometrov na uro, navaja CBS.

Orkanski vetrovi naj bi sinoči segali do približno 160 kilometrov od središča nevihte, vetrovi moči tropske nevihte pa do okoli 260 kilometrov.

Grozi nevihtni val

Posebno nevarnost predstavlja nevihtni val, ki bi lahko ob plimi povzročil poplavljanje sicer suhih obalnih območij. Na meji med Alabamo in Florido bi lahko gladina vode narasla do 2,7 metra nad običajno ravnjo, drugod na severozahodu Floride do 1,8 metra.

Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias
Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias
FOTO: Profimedia

Oblasti so za dele obale izdale opozorila pred orkanom, tropsko nevihto in nevihtnim valom. Opozorilo pred orkanom je veljalo od meje med Misisipijem in Alabamo, opozorilo pred nevihtnim valom od otoka Dauphin v Alabami do izliva reke Suwannee na Floridi.

Po napovedih naj bi na območju južne Alabame, severozahoda Floride in severozahodne Georgie padlo od 100 do 200 milimetrov dežja, ponekod pa do približno 380 milimetrov. V drugih delih jugovzhoda ZDA pričakujejo od 50 do 125 milimetrov padavin. Zaradi nevihte obstaja tudi nevarnost nastanka tornadov.

Guverner Floride Ron DeSantis je v petek opozoril, da bi močan orkan lahko povzročil veliko škodo, ljudi je pozval k umiku na varno. Izredne razmere je razglasil v več kot 20 okrožjih zvezne države.

Guvernerka Alabame Kay Ivey je turistom in drugim obiskovalcem obalnih območij ukazala takojšen umik, izredne razmere je razglasila za 40 okrožij države. Za dele Georgie je enako storil tudi guverner Brian Kemp.

Zvezna vlada je medtem izredne razmere razglasila za Florido in Alabamo.

Prvi orkan letošnje atlantske sezone

Isaias je prvi orkan letošnje atlantske sezone, ki se je začela 1. junija in bo trajala do 30. novembra. V orkan se je razvil v sredo, to je po podatkih ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) najpoznejši nastanek prvega orkana v atlantski sezoni v zadnjih 121 letih. Rekord iz leta 1905 je padel 8. oktobra.

Atlantska sezona v povprečju prinese 14 poimenovanih neviht, od teh jih sedem doseže moč orkana, tri se okrepijo v velike orkane.

Povprečja temeljijo na podnebnih podatkih iz obdobja 1991–2020. Prva poimenovana nevihta običajno nastane sredi ali konec junija, prvi orkan pa v začetku ali sredi avgusta.

Vremenoslovci so za letošnje leto napovedali manj aktivnosti v Atlantiku kot običajno in sezona je bila doslej mirna.

Preberi še Orkan Isaias ogroža ameriško obalo: odredili evakuacijo
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
orkan florida zda

Potres z magnitudo 7,7: porušene stavbe, prestrašeni ljudje na ulicah

24ur.com Orkan Idalia pustoši po Floridi, mnogi brez elektrike
24ur.com ZDA v primežu snežnih viharjev, neviht in tornadov
24ur.com Prebivalci Kube še vedno brez elektrike, državo prešel orkan Oscar
24ur.com Florida odpravlja posledice orkana Milton, ki je vzel vsaj 16 življenj
24ur.com Kuba v temi: brez elektrike 10 milijonov prebivalcev
24ur.com Zaradi snežnega neurja v ZDA več sto tisoč ljudi brez elektrike
24ur.com Biden: Ian bi lahko bil najsmrtonosnejši orkan v zgodovini Floride
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
7 dejavnikov, ki lahko pošteno načnejo samozavest otroka
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo brezskrbni, tehtnice čaka družinski dan
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
cekin
Portal
David Golubić: Človek je več kot le njegov (smetarski) poklic
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
okusno
Portal
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
voyo
Portal
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009