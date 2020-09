Brez emisij: Airbus razkril načrte za letala na vodikov pogon

Drugi koncept, gre za turbopropelersko zasnovo, bi prav tako uporabljal modificiran plinski motor, vendar bi lahko na kratkih razdaljah, do 1800 kilometrov, prepeljal do 100 potnikov.

Vsi trije koncepti letal se opirajo na vodik kot gorivo, ker so edine emisije, ki nastanejo pri izgorevanju, vodna para. Gre za čista goriva za težka vozila, kot so letala, vlaki in tovornjaki, piše Guardian .

Načrti letalskega velikana vključujejo tudi letalo z "izjemno širokim ogrodjem", ki se zlije v krila letala in s tem ponudi več možnosti za shranjevanje vodika in razporeditev kabine. To letalo bi lahko prepeljalo toliko potnikov kot turboventilatorska konstrukcija, imelo bi podoben doseg.

Faury je dejal, da bodo oblikovalske možnosti proizvajalcu letal pomagale skovati napredne načrte za tisto, kar bo postalo "prvo podnebno nevtralno komercialno letalo z ničimi emisijami", ki naj bi ga začeli uporabljati do leta 2035. Za to bodo potrebne velike naložbe v infrastrukturo vodikova letala resničnost, je dejal.

Grazia Vittadini, odgovorna za tehnologijo pri Airbusu, je dejala, da bo "zelo ambiciozen" razvojni načrt prinesel prve rezultate do sredine prihodnjega leta, končni koncept pa bo izbran do leta 2025. Ni pa izključila tudi raziskovanja možnosti proizvodnje električnih letal v prihodnosti, vendar bi se to lahko zgodilo v manjšem obsegu in z uporabo različnih modelov.

V prihodnjih desetletjih naj bi prehod na vodik pomagal zmanjšati ogljični odtis v prometnem sektorju, težki industriji in tudi gospodinjstvih, saj si vlade prizadevajo zgraditi ogljično nevtralna gospodarstva.

Pri Airbusu pravijo, da bodo letala z vodikom zahtevala tudi ureditev letališč za namestitev infrastrukture za transport vodika in oskrbo z gorivom. Letalske družbe pa bodo potrebovale tudi državno pomoč, saj bodo morale upokojiti stara letala in obnoviti flote prej kot je bilo to sprva načrtovano.