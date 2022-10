'Brez nadzora državljanov bodo politiki sprejemali perverzne odločitve'

In če je eden od gostiteljev prepričan, da noben izziv še ni zmogel ustaviti človeka, so drugi bolj previdni in celo zaskrbljeni. "Tako hudo ni bilo že vse od kubanske raketne krize , " je poudarila Kim Campbell , prva in doslej edina ženska, ki je vodila kanadsko vlado. Globoko zaskrbljena je za Ukrajino, čeprav Rusijo ocenjuje kot "vojaško močno, ne pa tudi vojaško sposobno državo . " 75-letnica nam je povedala, da je vojna v Ukrajini pokazala izjemno solidarnost med evropskimi narodi, ki niso izgubili moralnega kompasa, kljub vsem težavam, ki jih posledično pestijo.

Šardža ni samo emirat, ki ponuja največji safari zunaj Afrike. Šardža ni samo prvo arabsko mesto, ki je uvedlo štiridnevni delovni teden, da bi spodbudilo družinsko povezanost, ker nas ta – kot sporoča namestnik tamkajšnjega vladarja – krepi v boju z različnimi izzivi. Vsako jesen v Šardži, prestolnici istoimenskega emirata, politična smetana razpravlja o aktualnih svetovnih problemih, kako jih premagati in morebiti spremeniti v priložnosti. "Komunikacija je ločnica med stabilnostjo in nemiri, med jasnostjo in zmedo ter nas vodi do cilja, h kateremu stremimo," je dejal Šejk Sultan bin Ahmed al Kasimi , drugi mož Šardže in predsednik tamkajšnjega medijskega odbora.

Kakšne voditelje potrebuje svet v krizi?

Nekdanji mehiški predsednik Felipe Calderon je dejal, da morajo biti politični voditelji pod stalnim nadzorom državljanov. "Zelo pomembno je, da se vladam ne dovoli, da sprejemajo vse odločitve, nanje mora javnost nenehno pritiskati. Že moj oče je govoril, da so politiki tako pomembni, da se jih ne sme pustiti samih. Državljani morajo biti vselej prisotni, sicer vlade zlahka sprejemajo perverzne odločitve za zaščito lastnih interesov, svet pa prepustijo uničenju," je dejal Calderon. 60-letnik sicer še vedno razdvaja Mehičane, ki niso pozabili kontroverznih volitev 2006, ko je nasprotnika ugnal za pičlih 0,6 odstotne točke.

"Politiki so tudi naši vzorniki," pa poudarja Charles Duhigg, ameriški pisatelj, novinar in prejemnik prestižne Pulitzerjeve nagrade. "Ko voditelj izjavi nekaj ksenofobnega ali rasističnega, lahko ves narod misli, da je to sprejemljivo. Če naredi nasprotno in reče, da verjame v etiko in dobre ljudi, potem pa postavi standarde preostanku države. Naši politični voditelji so zgled, iz katerega se učimo."

Ameriški milijonar Steve Forbes, ki se je dvakrat potegoval za republikansko predsedniško nominacijo in odgovorni urednik Forbes Media, kjer med drugim sestavljajo lestvico najbogatejših Zemljanov, pa je za naš medij izpostavil, da mora biti voditelj v prvi vrsti resnicoljuben. Nasvet, kako naj to doseže: "Ne navajaj lažnih novic, zagovarjaj svojo politiko in razkrinkaj tiste, ki izkrivljajo, kar govoriš." Meni, da je na politični sceni preveč pretiravanja in govoričenja o dejstvih, ki to niso. Na prihajajočih kongresnih volitvah napoveduje, da bodo republikanci osvojili večino v obeh domovih, ker da Američani niso zadovoljni z delom aktualnega predsednika Bidna.

Duhigg medtem ocenjuje, da sta tako Biden kot njegov predhodnik Trump odlična komunikatorja: "Trump je razjezil ogromno ljudi, na nastopih je razdvajal javnost, ampak ljudje ga radi gledajo. Biden pa je bolj dolgočasen, ampak predstavlja nekaj, kar je zelo pomembno. Ne le ZDA, ampak tudi svetu kaže, da je dobro, če si premišljen, če govoriš stvari, ki nam bodo pomagale postati boljši ljudje."

Campbellova, ki je kanadsko vlado leta 1993 vodila le dobre štiri mesece, pa se je dotaknila tudi nove oblasti v sosednji Italiji. "Zaskrbljena sem, da bo novo vlado vodila stranka (op. p. Bratje Italije), ki je sicer osvojila le 25 % glasov, a meni, da je Mussolini precej dobro opravljal svoje delo."