Brez tečaja ne bodo smeli imeti eksotičnih živali

Dunajčani morajo od januarja 2023 dalje že pred nakupom plazilcev, dvoživk ali papig opraviti tečaj, potrdilo o opravljenem tečaju pa predložiti ob obvezni prijavi živali. Po avstrijskem zakonu o zaščiti živali so predvidene globe do 3.750 evrov za tiste lastnike, ki ne prijavijo posedovanja eksotičnih živali. Posedovanje strupenih plazilcev in dvoživk pa je na Dunaju prepovedano.