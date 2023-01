Brez upanja, da bi našli preživele v Nepalu, razglašen je dan žalovanja

V Nepalu je razglašen dan žalovanja po nesreči letala, ki je skušalo pristati na novo odprtem letališču, pri čemer je umrlo najmanj 68 od 72 ljudi na krovu. Na terenu so vojska, policija in reševalci, ki v ruševinah poleg morebitnih preživelih iščejo še črno skrinjico. Ni jasno, kaj je povzročilo nesrečo, ki velja za najbolj smrtonosno nesrečo v zadnjih treh desetletjih.

Večino trupel so že odpeljali v bolnišnico na identifikacijo in jih bodo nato izročili svojcem.

Očividec, ki je s svojega balkona posnel spust letala, je povedal, da je videl, kako je letalo najprej letelo zelo nizko, preden se je nenadoma obrnilo v levo. "To sem videl in bil sem šokiran ... Mislil sem, da se bo danes tukaj vse končalo, da bom tudi jaz mrtev, ko bo strmoglavilo," je dejal Diwas Bohora. Po strmoglavljenju so izbruhnili rdeči plameni, tla pa so se močno stresla, kot bi bil potres, je povedal Bohora. "Bil sem prestrašen. Ko sem videl ta prizor, me je bilo strah."

Po navedbah predstavnika lokalnih oblasti je letalo strmoglavilo na območju med novim in starim letališčem v tem drugem največjem nepalskem mestu. Pokhara leži približno 200 kilometrov severozahodno od Katmanduja in je izhodišče za številne trekinge po Himalaji, med drugim za masiv Anapurna.