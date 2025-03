Brez vladnih sredstev še Radio Svobodna Evropa in Glas Amerike

Agencija za globalne medije financira tudi Radio Free Asia. Ima več kot 2000 zaposlenih, oddaje v 49 jezikih in ocenjeno tedensko občinstvo več kot 361 milijonov ljudi. Donald Trump je bil sicer po navedbah španske tiskovne agencije EFE že v prvem mandatu zelo kritičen do te agencije.

Predsedniški ukaz o razpustitvi je doletel tudi Zvezno službo za mediacijo in spravo, ki se osredotoča na preprečevanje in reševanje delovnih sporov, Mednarodni center Woodrowa Wilsona, Zavod za muzejsko in knjižnično dejavnost, Medagencijski svet ZDA za brezdomstvo, Sklad finančnih institucij za razvoj skupnosti in Agencijo za razvoj podjetij pripadnikov družbenih manjšin.

Trump je vodjem agencij naročil, naj odpravijo vse funkcije "v največji možni meri, ki je v skladu z veljavno zakonodajo" ter "zmanjšajo izvajanje svojih zakonsko določenih funkcij in z njimi povezanega osebja na minimalno prisotnost in funkcijo, ki jo zahteva zakon".

"Ta ukaz nadaljuje zmanjševanje elementov zvezne birokracije, za katere je predsednik ugotovil, da so nepotrebni," še piše v izvršnem ukazu.