Brez zadnjih obiskov, brez razlage: nove skrivne usmrtitve v Iranu

Kurdska aktivista Ramina Zaleta in Karima Maroufpourja so po poročanju Euronews usmrtili v osrednjem zaporu Naqadeh, potem ko ju je iransko pravosodje obsodilo zaradi "oboroženega upora", "poskusa atentata" in "oblikovanja skupine za oviranje nacionalne varnosti". Po navedbah tiskovne agencije Mizan naj bi bila člana Kurdistanske demokratične stranke Irana (PDK), ki jo oblasti obravnavajo kot teroristično organizacijo. Sodišče je zatrdilo, da so sodbe temeljile na priznanjih, danih v priporu, ter da sta bila obtožena pravno zastopana, pri čemer je vrhovno sodišče kazni potrdilo.

Organizacija Hengaw tem navedbam ostro nasprotuje in opozarja na resne nepravilnosti v postopkih. Po njenih podatkih je bil Zale po kratkem, le nekajminutnem zaslišanju brez prisotnosti izbranega odvetnika obsojen na smrt, pred usmrtitvijo pa je bil več kot 500 dni pridržan. Maroufpourja naj bi ob aretaciji pretepli, nato je dlje časa prisilno izginil brez stika z družino, sodili pa naj bi mu v postopku, ki je bil po ocenah njegove obrambe povsem nepošten.