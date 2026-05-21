Tujina

Brez zadnjih obiskov, brez razlage: nove skrivne usmrtitve v Iranu

Teheran, 21. 05. 2026 12.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Protesti v Iranu, usmrtitve

Iranske oblasti so v popolni tajnosti usmrtile dva kurdska aktivista in dva iraška državljana. Organizacije opozarjajo na grobe kršitve človekovih pravic, saj družine o usmrtitvah sploh niso bile obveščene, prav tako jim ni bil omogočen zadnji obisk, postopki pa so bili po njihovih navedbah nepošteni.

Kurdska aktivista Ramina Zaleta in Karima Maroufpourja so po poročanju Euronews usmrtili v osrednjem zaporu Naqadeh, potem ko ju je iransko pravosodje obsodilo zaradi "oboroženega upora", "poskusa atentata" in "oblikovanja skupine za oviranje nacionalne varnosti". Po navedbah tiskovne agencije Mizan naj bi bila člana Kurdistanske demokratične stranke Irana (PDK), ki jo oblasti obravnavajo kot teroristično organizacijo. Sodišče je zatrdilo, da so sodbe temeljile na priznanjih, danih v priporu, ter da sta bila obtožena pravno zastopana, pri čemer je vrhovno sodišče kazni potrdilo.

Organizacija Hengaw tem navedbam ostro nasprotuje in opozarja na resne nepravilnosti v postopkih. Po njenih podatkih je bil Zale po kratkem, le nekajminutnem zaslišanju brez prisotnosti izbranega odvetnika obsojen na smrt, pred usmrtitvijo pa je bil več kot 500 dni pridržan. Maroufpourja naj bi ob aretaciji pretepli, nato je dlje časa prisilno izginil brez stika z družino, sodili pa naj bi mu v postopku, ki je bil po ocenah njegove obrambe povsem nepošten.

Podobno sta bila brez javne potrditve in obvestila družin usmrčena tudi dva Iračana Ali Nader al-Obeidi in Fazel Sheikh Karim, obsojena vohunjenja. Po navedbah organizacije Iran Human Rights sta bila oba več mesecev v priporu brez dostopa do odvetnikov po lastni izbiri ali poštenega zaslišanja.

Iranske oblasti usmrtitev še niso javno potrdile.

Po letnem poročilu organizacije Amnesty International je Iran leta 2025 izvedel najmanj 2.159 usmrtitev, kar je največ na svetu, navaja Euronews. Skupno število usmrtitev od leta 2010 presega 10.600, trend pa se nadaljuje tudi v letu 2026, ko je bilo v nekaj mesecih usmrčenih že več kot 200 ljudi. Organizacije opozarjajo, da oblast smrtno kazen vse pogosteje uporablja kot odgovor na politične proteste in varnostne krize.

Iran usmrtitev človekove pravice smrtna kazen

