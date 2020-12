Brezdomec iz gorečega zavetišča rešil vse mačke in pse

"Resnično me je bilo strah vstopiti v zavetišče, saj je bil povsod dim. Toda bog me je takrat z razlogom postavil tja, in sicer zato, da rešim te živali," je 53-letni Keith Walkerpovedal za CNN. Požar se je sicer pripetil 18. decembra.

"Če imaš rad psa, imaš lahko rad vsakogar na svetu. Moj pes je moj najboljši prijatelj in brez njega me ne bi bilo, zato sem vedel, da moram rešiti tudi vse te druge pse," je dejal.

Čeprav zavetišča ogenj ni povsem uničil, je trenutno neprimerno za bivanje, je povedala ustanoviteljica zavetišča W-UnderdogsGracie Hamlin. Na srečo pa se je požar zgodil le slab teden od selitve zavetišča v nov objekt, je pojasnila.