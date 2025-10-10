'Brezdomec v hiši': TikTok šala, ki staršem povzroča sive lase

Bi spustili neznanca v hišo? Z malo igranja in umetne inteligence lahko s seboj na fotografiji ali celo videoposnetku pričarate brezdomca, ki ste ga brez zadržkov spustili v vaše stanovanje. Šala, ki je preplavila TikTok, mlade zelo zabava, staršem pa povzroča sive lase. Nekateri so poklicali policijo.