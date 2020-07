Brezdomec v Nemčiji z lokom razorožil štiri policiste in pobegnil v gozd

Policija je sporočila, da je moški nevaren in obrožen. Pri sebi ima lok in puščice, naj pa bi bil obrožen tudi z nožem in pištolo. Prav tako tudi dobro pozna gozd in njegovo okolico.

Oblasti v mestu Oppenau, zahodno od Stuttgarta, so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma. Policija je zaprla vse ceste, ki vodijo v mesto, prav tako pa je nad mestom razglašena prepoved poletov. Zaprte so tudi šole in vrtci.