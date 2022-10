Brezdomka, ki naj bi umorila 12-letnico, se je hvalila o prodaji organov

Šolarko so našli v petek, njeno truplo je bilo v plastičnem kovčku, na truplu pa sta bili tudi številki 1 in 0. Pojavili so se posnetki nadzornih kamer, ki prikazujejo domnevno morilko in njeno žrtev poleg stanovanjskega bloka, kjer je Lola živela s svojimi starši, Delphine in Johanom Davietom.

"Osumljenka se je hvalila o prodaji organov," je medijem povedal vir blizu preiskave. "Dokazi kažejo, da so dekle odpeljali v klet, kjer je bila mučena, posiljena in zadavljena, imela je tudi prerezano grlo."

"Osumljenka naj bi imela resne psihične težave. Živela je na ulici, vendar je imela prijatelje in družino v okolici Pariza," je še dodal vir. Dahbia B. je obtožena umora otroka, mlajšega od 15 let, posilstva in mučenja.

Že v petek zvečer so po odkritju trupla v bližini kraja dogodka aretirali tri ljudi, nato pa so pridržali še žensko, ki so jo z dekletom ujele nadzorne kamere. Vse osebe so alžirskega porekla, poroča Le Parisien.

Žrtev so odkrili z zvezanimi nogami in zapestji, lepilnim trakom okoli obraza in več urezninami na vratu le nekaj ur po tem, ko so jo starši prijavili kot pogrešano, ko se ni vrnila domov po šoli. Obdukcija je sicer pokazala, da je na koncu umrla zaradi zadušitve.

Priče so med drugim povedale, da so osumljenko videle vleči kovček, spet drugi trdijo, da so jo videli, kako pije kavo in je rogljiček, medtem ko se je zdelo, da se poskuša odločiti, kaj narediti. Da je našel truplo nesrečnega dekleta, je na koncu prijavil brezdomec. Državni tožilec je za BFMTV potrdil, da so v eni od kletnih sob v Lolini stavbi odkrili znake boja.

Pariške oblasti so medtem za učence šole, ki jo je obiskovala Lola, organizirali psihološko pomoč.