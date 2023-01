Brezpilotna letala napadla objekt iranskega obrambnega ministrstva

Obrambno ministrstvo je pojasnilo, da je eno brezpilotno letalo uničila zračna obramba, druga dva pa naj bi se ujela v druge obrambne pasti in eksplodirala. "Na srečo ta neuspeli napad ni zahteval smrtnih žrtev, je pa povzročil manjšo škodo na strehi delavnice," so sporočili.

Do incidenta je prišlo ob vse večjih napetostih med Iranom in mednarodno skupnostjo zaradi jedrskega programa Teherana. Pogajanja za oživitev jedrskega sporazuma iz leta 2015, znanega kot JCPOA, med Iranom, Evropsko unijo in šestimi velikimi silami so namreč zastala, potem ko so ZDA leta 2018 odstopile od sporazuma.