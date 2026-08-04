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Brezplačen vstop na vsa kopališča zavoda Šport Ljubljana

Ljubljana, 04. 08. 2026 18.40 pred 28 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Novo kopališče Vevče v Ljubjani

Zaradi razglašenega vročinskega vala in v soglasju z Mestno občino Ljubljana je s torkom na kopališčih Javnega zavoda Šport Ljubljana omogočen brezplačen vstop vsem obiskovalcem. Ta velja do zapolnitve zmogljivosti posameznega kopališča, pri čemer upoštevajo največje dovoljeno število obiskovalcev zaradi zagotavljanja varnosti.

Kopališče Vevče v Ljubjani
Kopališče Vevče v Ljubjani
FOTO: Luka Kotnik

Ukrep velja do preklica oziroma do konca razglašenega vročinskega vala, kot ga razglasi Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso), so sporočili iz zavoda Šport Ljubljana.

"Obiskovalcem priporočamo, da se na kopališča odpravijo čim prej, saj po doseženi največji dovoljeni kapaciteti vstop ne bo več mogoč," so še dodali.

Šport Ljubljana upravlja kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija.

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KOMENTARJI2

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kala 09
04. 08. 2026 19.06
Evo kosovarji akcija.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
04. 08. 2026 19.14
Kosovarji so večinoma šli na Kosovo. Pri nas nobenega ne dobiš več. 20. avgusta so nazaj...
Odgovori
0 0
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