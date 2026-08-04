Brezplačen vstop na vsa kopališča zavoda Šport Ljubljana

Ukrep velja do preklica oziroma do konca razglašenega vročinskega vala, kot ga razglasi Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso), so sporočili iz zavoda Šport Ljubljana.

"Obiskovalcem priporočamo, da se na kopališča odpravijo čim prej, saj po doseženi največji dovoljeni kapaciteti vstop ne bo več mogoč," so še dodali.

Šport Ljubljana upravlja kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija.