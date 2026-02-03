Naslovnica
Tujina

Brezplačne gore krompirja razveselile na tisoče Berlinčanov

Berlin, 03. 02. 2026 06.00

Avtor:
M.P.
'Poplava krompirja' v Nemčiji

V Nemčiji imajo rekordno letino krompirja - največjo v zadnjih 25 letih. In kaj naj torej s toliko pridelka, ki ga ne morejo porabiti, kljub izjemni priljubljenosti tega podzemnega sadeža? "Na pomoč" so priskočile javne kuhinje, zavetišča za brezdomce, vrtci, šole, cerkve in neprofitne organizacije. Dva tovornjaka so poslali tudi v Ukrajino, eden od kmetov pa je v Berlinu postavil več "odlagališč" krompirja, kjer so ga lahko prebivalci prevzeli brezplačno. Vendar pa vsi tovrstnega razdajanja ne podpirajo.

Nemčija se sooča s "poplavo krompirja". Zabeležili so namreč rekordno letino - največjo v zadnjega četrt stoletja -, zaradi česar se je eden od kmetovalcev odločili, da bodo pridelek brezplačno podarili tistim, ki ga potrebujejo.

Za slednje se je kmetijsko podjetje Osterland Agrar odločilo, ker ne želi zavreči na tisoče kilogramov pridelja. "Shranimo ga lahko do sredine letošnjega leta," je dejal generalni direktor podjetja Hans-Joachim von Massow.

Pošiljke krompirja so tako po poročanju Guardiana v Berlinu razveselile javne kuhinje, zavetišča za brezdomce, vrtce, šole, cerkve, neprofitne organizacije, pa tudi tamkajšnji živalski vrt. Za krmo tamkajšnjih živali so namreč namenili več ton tega pridelka.

Dva tovronjaka te gomoljnice so medtem namenili tudi v Ukrajino, prav tako pa so več kupov krompirja postavili po Berlinu, kjer so ga lahko nato ljudje prevzeli brezplačno. Po Berlinu je tako spontano nastalo vsaj 174 tovrstnih "distribucijskih točk".


Krompir je prebivalcem Berlina zagotovila kmetija v nemški zvezni deželi Saška. S tem želijo preprečiti, da bi se okoli štiri milijone kilogramov krompirja zavrglo.

"Ko sen ba družbenih omrežjih zagledala gore krompirja, sem najprej pomislila, da gre za lažne novice, ki jih je ustvarila umetna inteligenca," je povedala učiteljica Astrid Marz, ki se je kot številni drugi odpravila do ene od teh točk in s pridelkom napolnila svoj star nahrbtnik.

Da je darilo v obliki brezplačne hrane med ljudmi ustvarilo res "veselo" vzdušje, je medtem dejal še eden od tistih, ki so se odločili obiskati eno od odlagališč po mestu, Ronald. Opisal je, da so ljudje drug drugemu priskočili na pomoč, si izmenjevali kulinarične nasvete in se dobrodušno pogovarjali.

A vsi nad potezo nekaterih kmetov niso navdušeni. Združenje kmetov Brandenburga je podvig označilo za "gnusen PR trik" in izpostavilo vpliv na lokalne trge, piše BBC.

Polno skladišče krompirja
Polno skladišče krompirja
FOTO: Profimedia

Nekateri opozarjajo, da je zaradi tovrstnega razdajanja njihov pridelek razvrednoten. Okoljski lobisti medtem gore krompirja primerjajo z zlogalsnimi gorami masla in mlečnih jezer iz 70. letih prejšnjega stolerja, ko so kmete z jamstvom Evropske gospodarske skupnosti, da bo ta po visokih cenah odkupovala presežek produkta, prekomerno spodbujali k presežni pridelavi.

Nemčija velja za prestolnico pridelave krompirja v Evropski uniji, lanskoletna letina pa je prenasičila trg. Lani je bil v presežku hmelj, prihodnje leto pa naj bi ta status prevzelo mleko.

