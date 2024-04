'Brezplačne' počitnice za turiste, ki so bežali pred požari na Rodosu

Grčija uvaja brezplačne počitnice za več tisoč turistov, ki so morali pobegniti s slikovitega otoka, ko so ga lani požirali ognjeni zublji. "Smo prva država, ki je uvedla ta zapleteni proces," so sporočili z ministrstva za turizem. Tisti turisti, ki so bili v času julijskih požarov evakuirani iz hotelov na Rodosu, bodo lahko unovčili e-bone v vrednosti do 500 evrov za kritje stroškov enotedenskega prebivanja. Bone pa bodo lahko turisti unovčili vse do 31. maja, nato pa ponovno med 1. oktobrom in 15. novembrom.