Brezplačni emisijski kuponi: veliki onesnaževalci jih (pre)prodajo naprej

Poleg tega je WWF ob izidu poročila dejal, da onesnaževalci, ki so prejeli brezplačne dovolilnice, teh niso v celoti porabili ampak so jih prodali naprej, s tem pa celo zaslužili. Med državami, ki so imele največji dobiček od prodaje presežnih brezplačnih kuponov, so Španija, Nemčija, Francija in Italija, pred izstopom iz Unije je bila med njimi tudi Velika Britanija, povzema Guardian .

Brezplačna dovoljenja za onesnaževanje v vrednosti 98,5 milijarde evrov so v preteklih devetih letih dobila predvsem podjetja v energetsko invazivnih sektorjih, na primer v jeklarstvu, cementninarstvu, industrijah, ki se ukvarjajo s kemikalijami, in v letalski industriji. Kot kažejo analize Carbon Market Watch iz leta 2021, pa so ravno te industrije med leti 2008 in 2001 ustvarile "nepričakovane dobičke v vrednosti 50 milijard evrov".

Kot kaže poročilo, kjer je WWF predstavil podatke, pa je Unija v letih od 2013 do 2021 izdala več 'brezplačnih' kot plačljivih emisijskih kuponov. Podjetja, ki so kupone morala plačati sama, so jih v devetih letih kupila za 88,5 milijonov evrov, med njimi so predvsem elektrarne na premog in plin. Poleg tega so tudi nekatera industrijska podjetja, ki so morala kupiti dovoljenja za ogljik, kasneje prejela vladna nadomestila.

'Brezplačne dovolilnice spodkopavajo sistem'

Evropska Unija sicer kupone opisuje kot "temeljni kamen politike EU za boj proti podnebnim spremembam in učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov". Število izdanih dovoljenj za ogljične emisije je vsako leto manjše, kar seveda dvigne ceno kupona, to pa naj bi podjetja prisililo k zmanjšanju izpustov. Od njihove uvedbe leta 2005 so se emisije ogljika zmanjšale za 37 odstotkov. K temu je pripomogel tudi porast uporabe obnovljive energije, je skupina zapisala v poročilu.