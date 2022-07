Brezplačno mobilno gostovanje v EU se podaljšuje za deset let

Do zdaj je bilo običajno, da so telekomunikacijski operaterji potrošnike med gostovanjem priključili na omrežje z nižjo hitrostjo, kot jo imajo doma, npr. s 4G omrežja na 3G. Od danes pa z novimi pravili to ne bo več mogoče, razen če operater tehnično ne bo mogel zagotoviti enake kakovosti storitev, poudarjajo v evropski potrošniški organizaciji BEUC.

Uredba podaljšana še za deset let

Uredba o mobilnem gostovanju evropskim državljanom od 15. junija 2017 omogoča, da med potovanjem v drugih državah EU kličejo, pošiljajo sporočila in brskajo po spletu brez dodatnih stroškov. Sprva je bila njena veljavnost predvidena do konca letošnjega junija. Z današnjim dnem se torej podaljšuje za deset let, pri čemer vključuje tudi ukrepe za zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje v smislu kakovosti in dostopa do storitev za pomoč v sili, tudi za ljudi s posebnimi potrebami.

Uporabniki imajo tako v drugi državi članici dostop do teh storitev brez dodatnih stroškov – bodisi s klicem ali besedilnim sporočilom, vključno s prenosom podatkov o lokaciji klicatelja. Operaterji morajo zagotoviti tudi informacije o evropski številki za klic v sili 112, invalidi pa lahko dostopajo do služb za pomoč v sili brez dodatnih stroškov.