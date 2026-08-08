Brezposelni moški najel sodno dvorano v Kairu in se izdajal za sodnika

Egiptovsko tožilstvo je sporočilo, da je preiskavo sprožil videoposnetek, ki je krožil na družbenih omrežjih. V njem je oseba prosila za pomoč, ker naj bi ga nekdo, ki se je lažno predstavljal kot sodnik, prevaral.

Preiskovalci so kmalu odkrili in aretirali glavnega osumljenca. Med zaslišanjem je osumljenec priznal, da se je izdajal za sodnika in tako izvedel več goljufij, s katerimi je od žrtev pobral denar, saj jim je lažno obljubljal, da jim lahko zagotovi državna stanovanja, ali pa jim izrekal lažne globe.

Glavni osumljenec naj bi s svojimi prevarami od nič hudega slutečih žrtev pobral približno pet milijonov egiptovskih funtov (skoraj 87.000 evrov), poroča Arab Times.

Priznal je tudi, da je fotografije in videoposnetke snemal v sodni palači, pri čemer je bil oblečen v sodniško obleko. Posnetke je nato objavljal na družbenih omrežjih, da bi s tem svojim obljubam dal videz verodostojnosti ter pritegnil žrtve. Razkril je, da mu je pri prevari pomagal še en osumljenec ter več zaposlenih na sodišču.