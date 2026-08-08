Brezposelni moški najel sodno dvorano v Kairu in se izdajal za sodnika

Egiptovsko tožilstvo je sporočilo, da je preiskavo sprožil videoposnetek, ki je krožil na družbenih omrežjih. V njem je oseba prosila za pomoč, ker naj bi ga nekdo, ki se je lažno predstavljal kot sodnik, prevaral.
Preiskovalci so kmalu odkrili in aretirali glavnega osumljenca. Med zaslišanjem je osumljenec priznal, da se je izdajal za sodnika in tako izvedel več goljufij, s katerimi je od žrtev pobral denar, saj jim je lažno obljubljal, da jim lahko zagotovi državna stanovanja, ali pa jim izrekal lažne globe.
Glavni osumljenec naj bi s svojimi prevarami od nič hudega slutečih žrtev pobral približno pet milijonov egiptovskih funtov (skoraj 87.000 evrov), poroča Arab Times.
Priznal je tudi, da je fotografije in videoposnetke snemal v sodni palači, pri čemer je bil oblečen v sodniško obleko. Posnetke je nato objavljal na družbenih omrežjih, da bi s tem svojim obljubam dal videz verodostojnosti ter pritegnil žrtve. Razkril je, da mu je pri prevari pomagal še en osumljenec ter več zaposlenih na sodišču.
Uslužbencem plačal za 'najem' sodne dvorane zunaj uradnih ur
Preiskava je pokazala, da je osumljenec zaroto skoval s pomočjo treh zaposlenih na sodišču v Kairu, ki jim plačal tri milijone egiptovskih funtov (52.000 evrov) podkupnine, da so mu omogočili dostop do sodne dvorane zunaj uradnih ur ter mu dovolili, da se je snemal, oblečen v sodniško obleko, poroča portal Ajel.
Med aretacijo so oblasti pri osumljencu zasegle strelno orožje, strelivo, sodniško lento, ponarejene izkaznice s sodniškim nazivom in dva mobilna telefona, poroča portal Ahram Online. Med forenzično preiskavo so na zaseženih mobilnikih odkrili fotografije in videoposnetke, na nekaterih so bili tudi omenjeni uslužbenci sodišča.
Oblasti so pozneje aretirale še enega osumljenca, ki je priznal sodelovanje pri snemanju in objavi fotografij in posnetkov. Oba osumljenca so napotili na nujno kazensko sodišče zaradi lažnega predstavljanja in goljufanja državljanov.
Pridržali in zaslišali so tudi tri sodne uslužbence, ki so se pojavljali na posnetkih, vendar ti zanikajo kakršnokoli vpletenost v goljufijo. Trdijo, da jim je glavni osumljenec dejal, da dela za enega od egiptovskih pravosodnih organov.
Maščevanje za zavrnjeno ženitno ponudbo?
Moški se je na svojih profilih celo redno oglašal v živo in sledilce pozival: "Danes imam zaslišanje, bratje moji – molite zame." S tem je še dodatno skušal utrditi iluzijo, da je res sodnik.
Svojo prevaro pa je izkoristil tudi za maščevanje družini ženske, s katero se je želel poročiti, saj naj bi zavrnila njegovo ženitveno ponudbo. Njenega očeta je pripeljal pred svoje lažno sodišče, proti njemu vložil tožbo in mu naložil plačilo "globe", poroča Arab Times.
Oblasti so odredile zamrznitev bančnih računov in premoženja glavnega osumljenca. Trenutno pa še vedno poteka preiskava zaseženih videoposnetkov in fotografij ter pogovori z žrtvami, da bi ugotovili število prizadetih ljudi.
Tožilstvo je ob tem javnost opozorilo, naj ne nasedajo posameznikom, ki trdijo, da lahko v zameno za denar uporabijo svoje uradne položaje ali javne funkcije ter jim zagotovijo storitev ali ugodnosti. Pozvali so naj takšne primere nemudoma prijavijo, da oblasti lahko ukrepajo zoper storilce.
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