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Brezposelni moški najel sodno dvorano v Kairu in se izdajal za sodnika

Kairo, 08. 08. 2026 12.29 pred dvema dnevoma 3 min branja 30

Avtor:
K.H.
Egipčan, ki se je lažno predstavljal za sodnika

Oblasti v Kairu so odkrile neverjetno goljufijo. Nezaposleni moški je podkupil uslužbence sodišča in "najel" sodno dvorano, se izdajal za sodnika in na ta način od žrtev pobiral denar. Posnetke s svojih "obravnav", na katerih je bil oblečen v sodniško obleko, je objavljal na družbenih omrežjih ter s tem ustvarjal videz kredibilnosti.

Egiptovsko tožilstvo je sporočilo, da je preiskavo sprožil videoposnetek, ki je krožil na družbenih omrežjih. V njem je oseba prosila za pomoč, ker naj bi ga nekdo, ki se je lažno predstavljal kot sodnik, prevaral. 

Preiskovalci so kmalu odkrili in aretirali glavnega osumljenca. Med zaslišanjem je osumljenec priznal, da se je izdajal za sodnika in tako izvedel več goljufij, s katerimi je od žrtev pobral denar, saj jim je lažno obljubljal, da jim lahko zagotovi državna stanovanja, ali pa jim izrekal lažne globe. 

Glavni osumljenec naj bi s svojimi prevarami od nič hudega slutečih žrtev pobral približno pet milijonov egiptovskih funtov (skoraj 87.000 evrov), poroča Arab Times.

Priznal je tudi, da je fotografije in videoposnetke snemal v sodni palači, pri čemer je bil oblečen v sodniško obleko. Posnetke je nato objavljal na družbenih omrežjih, da bi s tem svojim obljubam dal videz verodostojnosti ter pritegnil žrtve. Razkril je, da mu je pri prevari pomagal še en osumljenec ter več zaposlenih na sodišču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uslužbencem plačal za 'najem' sodne dvorane zunaj uradnih ur

Preiskava je pokazala, da je osumljenec zaroto skoval s pomočjo treh zaposlenih na sodišču v Kairu, ki jim plačal tri milijone egiptovskih funtov (52.000 evrov) podkupnine, da so mu omogočili dostop do sodne dvorane zunaj uradnih ur ter mu dovolili, da se je snemal, oblečen v sodniško obleko, poroča portal Ajel.

Med aretacijo so oblasti pri osumljencu zasegle strelno orožje, strelivo, sodniško lento, ponarejene izkaznice s sodniškim nazivom in dva mobilna telefona, poroča portal Ahram Online. Med forenzično preiskavo so na zaseženih mobilnikih odkrili fotografije in videoposnetke, na nekaterih so bili tudi omenjeni uslužbenci sodišča. 

Oblasti so pozneje aretirale še enega osumljenca, ki je priznal sodelovanje pri snemanju in objavi fotografij in posnetkov. Oba osumljenca so napotili na nujno kazensko sodišče zaradi lažnega predstavljanja in goljufanja državljanov. 

Pridržali in zaslišali so tudi tri sodne uslužbence, ki so se pojavljali na posnetkih, vendar ti zanikajo kakršnokoli vpletenost v goljufijo. Trdijo, da jim je glavni osumljenec dejal, da dela za enega od egiptovskih pravosodnih organov.

Maščevanje za zavrnjeno ženitno ponudbo?

Moški se je na svojih profilih celo redno oglašal v živo in sledilce pozival: "Danes imam zaslišanje, bratje moji – molite zame." S tem je še dodatno skušal utrditi iluzijo, da je res sodnik.

Svojo prevaro pa je izkoristil tudi za maščevanje družini ženske, s katero se je želel poročiti, saj naj bi zavrnila njegovo ženitveno ponudbo. Njenega očeta je pripeljal pred svoje lažno sodišče, proti njemu vložil tožbo in mu naložil plačilo "globe", poroča Arab Times

Oblasti so odredile zamrznitev bančnih računov in premoženja glavnega osumljenca. Trenutno pa še vedno poteka preiskava zaseženih videoposnetkov in fotografij ter pogovori z žrtvami, da bi ugotovili število prizadetih ljudi.

Tožilstvo je ob tem javnost opozorilo, naj ne nasedajo posameznikom, ki trdijo, da lahko v zameno za denar uporabijo svoje uradne položaje ali javne funkcije ter jim zagotovijo storitev ali ugodnosti. Pozvali so naj takšne primere nemudoma prijavijo, da oblasti lahko ukrepajo zoper storilce.

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mptour
08. 08. 2026 19.07
Groza. Pri nas je nekdo ugrabil parlament in se izdaja za predsednika le tega.
Odgovori
-2
0 2
nelevnedesen
08. 08. 2026 18.00
Banana država
Odgovori
+1
1 0
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 17.44
To je povzel od naše privat policije.
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
08. 08. 2026 16.09
Se spomni kdo SDS sodnika Radonjića,ki je izpustil morilca SDS Noviča?
Odgovori
+3
4 1
periot22
08. 08. 2026 16.04
Mogoče je bil pa bolj sposoben kot oni z izobrazbo!
Odgovori
+0
2 2
GAYPLANET
08. 08. 2026 14.58
Torej ni bil brezposeln, ker za tak podvig je potrebno kar veliko delat!
Odgovori
+6
6 0
Aijn Prenn
08. 08. 2026 14.32
Pa kaj??! Privat sodnik, nič posebnega, mi mamo pa privat policaje.
Odgovori
+6
6 0
Aristofan
08. 08. 2026 14.25
Za razliko od Egipta se pri nam burleske dogajajo med službenim časom LOL
Odgovori
+6
6 0
proofreader
08. 08. 2026 14.21
Pri nas smo imeli enega ki je imel tri različne diplome iz Sarajeva in v par tednih opravil enoletno pripravništvo.
Odgovori
+5
5 0
Nidani
08. 08. 2026 13.59
Taki potem Janeza izpustijo in mu dajo še odškodnino...
Odgovori
+5
7 2
Naiskreni
08. 08. 2026 14.49
Missis jot jankovicu? C0, farmacevtka., stozice in 29 mio pa se kvazi staurnova pega pa se vedno je zupan. 🤣🤣
Odgovori
-3
1 4
progresivnidaveknastanovanja
08. 08. 2026 13.52
vseeno je verjetno bolj pameten kot naše Kamenik sodstvo
Odgovori
+6
6 0
DOVOLJ
08. 08. 2026 13.47
Se vidi, da so iz balkanci premesani 200 na uro, da si delijo poplnoma isto kri. Nobene razlike, iste fore, ista podlost, iste cake.
Odgovori
+5
5 0
Nidani
08. 08. 2026 13.58
A ti nisi Balkanec?
Odgovori
+1
4 3
Naiskreni
08. 08. 2026 14.53
Drzis se tiste strani, ki ti odgovarja. A ti je ponos, da si mal balkanca ali da si samo mal balkanca. 🤣🤣
Odgovori
0 0
Yon Dan
08. 08. 2026 13.40
Verjetno je bolj pošteno sodil od sodnikov satanističnega prava.
Odgovori
+3
4 1
john gotti
08. 08. 2026 13.40
če je dobro delal,mu nima noben kaj očitat
Odgovori
+5
7 2
Slash
08. 08. 2026 13.10
Brat od našega policaja?
Odgovori
+12
16 4
gggg1
08. 08. 2026 13.23
Ne, brat od goloba.
Odgovori
+7
10 3
Medo888
08. 08. 2026 13.00
Tut sodnike imajo hahahahahah mogoče bi lahko nadomestili naše k deluje sistem bolj počasi ?
Odgovori
+9
10 1
Slovenska pomlad
08. 08. 2026 12.59
Tudi Jambrek in Petrič sta se izdajala za sodnika,da o s.p.Klemenu sploh ne bi.
Odgovori
+3
7 4
manga
08. 08. 2026 12.57
Pri nas ordinira lažni policist na letališču pa se nič ne hvalimo.
Odgovori
+17
17 0
enajstdvanajst1
08. 08. 2026 12.55
Kmalu film na velika platna.... pravi genij ker nekaj takega ni kar tako izpeljati
Odgovori
+7
7 0
Morgoth
08. 08. 2026 12.54
Niso samo zdravniki in inženirji. So tudi sodniki!🤡🤡🤡
Odgovori
+11
11 0
Verus
08. 08. 2026 12.55
🤣🤣🤣
Odgovori
+6
6 0
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