BRICS: 'Preveč narodov je prepuščenih na milost in nemilost drugim'

Zunanji ministri petih držav skupine BRICS so na pogovorih v Južni Afriki pozvali k uravnoteženju svetovnega reda." Naše srečanje mora poslati močno sporočilo, da je svet multipolaren, da se spreminja njegovo ravnovesje in da stari načini ne morejo reševati novih razmer," je v uvodnem govoru dejal indijski zunanji minister Subrahmanjam Džajšankar. "Smo simbol sprememb in temu primerno moramo tudi ukrepati." Dodal je, da je zaradi koncentracije gospodarske moči "preveč narodov prepuščenih na milost in nemilost drugim".

Skupino BRICS sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika. Pogovori visokih odposlancev skupine so ta teden potekali predvsem o morebitni uporabi alternativnih valut namesto ameriškega dolarja v mednarodni trgovini in krepitvi Nove razvojne banke. Člani skupine so razpravljali tudi o reformi globalnega odločanja, pri čemer je južnoafriška zunanja ministrica Naledi Pandor kritizirala pomanjkanje stalnega afriškega predstavništva v Varnostnem svetu Združenih narodov.

icon-expand Namestnik kitajskega zunanjega ministra Ma Žovšu, brazilski veleposlanik Mauro Vieira, južnoafriška ministrica Naledi Pandor, ruski zunanji minister Sergej Lavrov in indijski zunanji minister Subrahmanjam Džajšankar. FOTO: AP

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je "več kot ducat" držav izrazilo zanimanje za pridružitev skupini BRICS. Morebitna širitev bi lahko vključevala države proizvajalke nafte: Savdsko Arabijo, Iran in Združene arabske emirate. Na srečanju sta bila tako prisotna tudi iranski zunanji minister Hosein Amir-Abdolahian in njegov savdski kolega princ Faisal bin Farhan Al Saud.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Pandorjeva je pred vrhom BRICS povedala, da se pobudi želi pridružiti 12 držav. Od teh 12 držav je posebej omenila sedem, in sicer Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Egipt, Alžirijo, Argentino, Mehiko in Nigerijo. Pandorjeva je tudi povedala, da bodo razprave o članstvu obravnavane na prihodnjem vrhu. Namestnik kitajskega zunanjega ministra Ma Žovšu pa je dejal, da Peking pričakuje, da bo skupina sprejela nove članice. "Pričakujemo, da se bo naši veliki družini pridružilo še več držav," je rekel Ma. Skupina BRICS, ki so jo včasih obravnavali kot bolj ohlapno združenje različnih gospodarstev v vzponu in ne povsem pomembno, je v zadnjem času zelo napredovala. Z udeležbo Rusije in Kitajske se BRICS vse bolj obravnava kot nova protiutež skupini G-7 in Zahodu, širitev bloka pa bi lahko okrepila ruski in kitajski politični in gospodarski vpliv. Po mnenju nekaterih analitikov bi lahko blok, ki bi vključeval Kitajsko, Rusijo in tri največje proizvajalke nafte na svetu, predstavljal neposreden izziv za ZDA in Zahod. Južnoafriška ministrica pozvala k odločnejšemu boju proti revščini Pandorjeva je na današnjem zasedanju zunanjih ministrov držav Brics kritizirala premožne države, češ da so se osredotočile na konflikte in zanemarjajo problematiko naraščajoče revščine. Opozorila je, da "konflikt v enem delu sveta ne sme nadomestiti boja proti revščini", pri čemer vojne v Ukrajini ni omenila.

icon-expand Južnoafriška zunanja ministrica Naledi Pandor FOTO: AP

"Izkoreninjenje revščine v vseh njenih oblikah in razsežnostih, vključno s skrajno revščino, je največji svetovni izziv in predpogoj za trajnostni razvoj," je na današnjem drugem dnevu zasedanja skupine Brics dejala ministrica Pandor. Ob tem je spomnila na preambulo agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo članice ZN sprejele leta 2015. Opozorila je, da v svetu ni več skupnega razumevanja tega globalnega izziva. "Pozornost in sredstva bogatejših partnerjev so bila preusmerjena, organizacije pa se ne odzivajo na potrebe in zahteve globalnega juga. Na stisko revnih se pozablja, velike sile pa so vpletene v svetovne spopade. To se mora spremeniti," je dodala. Se bo vrha v Johannesburgu udeležil tudi ruski predsednik? Pogovori so tokrat na sporedu pred avgustovskim vrhom v Johannesburgu, na katerega je povabljen tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Vprašanje sicer ostaja, če se bo Putin lahko tega vrha udeležil. Južnoafriška republika je namreč članica Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je za Putina izdalo nalog za prijetje. Južna Afrika bi morala ruskega predsednika aretirati v skladu s pogodbo o ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča. Južnoafriška zunanja ministrica Pandor je sicer jasno ponovila, da je ruski voditelj povabljen na vrh. Dejala je, da vlada preučuje "pravne možnosti". Putin svoje udeležbe na vrhu ni potrdil, v Kremlju so povedali le, da bo Rusija sodelovala "na ustrezni ravni". Uradniki Južnoafriške republike so sicer namignili, ne da bi to izrecno povedali, da Putin ne bo aretiran, če se bo odločil za obisk glavnega vrha BRICS v Johannesburgu.

icon-expand Vrh BRICS leta 2019 FOTO: AP