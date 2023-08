Brics se bo širil, na vrhu v Južni Afriki sprejeli pogoje za vstop

Voditelji petih največjih gospodarstev v vzponu (Brics) so se na vrhu skupine v Johannesburgu dogovorili o njeni širitvi in sprejeli pogoje za vstop, je sporočila južnoafriška zunanja ministrica Naledi Pandor. Razširitev podpirajo vse države skupine, vendar se razhajajo glede števila novih članic in časovnega okvirja njihovega sprejetja.

"Sprejeli smo dokument, ki določa smernice in načela ter postopke za obravnavo držav, ki želijo postati članice skupine Brics," je za južnoafriški državni radio Ubuntu povedala Pandorjeva. Ob tem ni podala podrobnosti o merilih za obravnavo potencialnih novih članic, temveč je dejala le, da bodo voditelji bloka javnost obvestili o širitvi pred zaključkom vrha v četrtek. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Razširitev skupine sicer podpirajo vse države članice, vendar pa se voditelji razhajajo glede števila novih članic in časovnega okvirja njihovega sprejetja, na svoji spletni strani pojasnjuje tiskovna agencija Reuters. Ši Džinping je dejal, da ga veseli, da je toliko držav navdušenih nad morebitno pridružitvijo Bricsu. Izpostavil je tudi pomen stabilnosti in dejal, da je treba poglobiti sodelovanje za rast. Kritiziral je novo "miselnost hladne vojne" po vsem svetu in dejal, da bi morale države "spoštovati vse poti modernizacije", ki si jih izberejo posamezne države. "Razvoj ni privilegij peščice," se je strinjal južnoafriški predsednik Ciril Ramaphosa in dodal, da bi morala skupina Brics ostati enotna in imeti ključno vlogo pri prizadevanjih za stabilizacijo sveta. Skupino Brics sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, države, ki si želijo okrepiti svoj geopolitični in gospodarski položaj v svetu. Članice skupine že sedaj obsegajo 42 odstotkov svetovnega prebivalstva, 30 odstotkov ozemlja in 24 odstotkov bruto domačega proizvoda. Ti deleži bi se lahko kmalu še povečali, saj je zanimanje za pridružitev po navedbah Pandorjeve izrazilo okoli 40 držav, od tega resneje 23. Med drugim naj bi se Bricsu želele pridružiti Argentina, Savdska Arabija, Alžirija, Egipt, Iran, Bangladeš, Venezuela in Tajska.