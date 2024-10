V Kazan prispeli mnogi svetovni voditelji, o čem bo tekla beseda?

OGLAS

Tridnevni vrh BRICS, ki se je začel v torek v jugozahodnem ruskem mestu Kazan, je prvo srečanje skupine največjih držav v vzponu, Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike, v začetku leta pa so se jim pridružili še Egipt, Združeni arabski emirati, Etiopija in Iran. In v Kazan so prispeli voditelji, med njimi indijski premier Narendra Modi, kitajski predsednik Ši Džinping, južnoafriški predsednik Ciril Ramaphosa, predsednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zayed Al Nahyan, iranski Masoud Pešekijan, Abdel Fattah el-Sissi iz Egipta in Abiy Ahmed iz Etiopije. Vrhovnega srečanja so se udeležili tudi mnogi drugi, čigar države niso članice BRICS-a, a so pokazali zanimanje za poglobitev vezi, med njimi tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in vietnamski premier Pham Minh Chinh.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Voditelji držav članic Bricsa icon-picture-layer-2 1 / 8

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je odpovedal potovanje, potem ko si je pri padcu poškodoval glavo, nadomešča pa ga minister za zunanje zadeve Mauro Vieira. Na konferenco je prispel tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki naj bi se s Putinom srečal v četrtek. Ukrajinsko ministrstvo za zunanje zadeve je sicer njegov obisk v Kazanu ostro kritiziralo, češ da ni sprejel povabila na junijski mirovni vrh v Švici, ki ga je podprla Ukrajina, je pa sprejel vabilo "vojnega zločinca Putina v Kazan". "To je napačna izbira, ki ne prispeva k miru in samo škoduje ugledu ZN," so napisali.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres v Kazanu FOTO: AP icon-expand

Letošnje srečanje je sicer popolnoma v nasprotju od lanskega, ki je potekalo v Johannesburgu in ki se ga Putin ni udeležil zaradi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča zaradi domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini. Lansko srečanje je potekalo tudi bolj v senci vojne v Ukrajini, zdaj bo pa najverjetneje prevladoval konflikt na Bližnjem vzhodu, pridružil naj bi se jim tudi palestinski voditelj Mahmud Abas. O čem bodo voditelji razpravljali? Srečanje držav BRICS naj bi osvetlilo vse večje zbliževanje držav, ki upajo na spremembo svetovnega ravnovesja moči in v primeru nekaterih, kot so Moskva, Peking in Teheran, neposredno nasprotovanje Zahodu pod vodstvom Združenih držav, piše CNN. Že v petek je Putin pred novinarji pozdravil vse večje gospodarski in politični vpliv teh držav in dodal, da bodo predstavljale "pomemben element novega svetovnega reda," če bodo sodelovale skupaj. Še posebej pa države BRICS rade izpostavljajo razočaranje nad institucijami globalnega upravljanja pod vodstvom Zahoda, zlasti na področju gospodarstva. "Po vojni v Gazi, v kateri ZDA Izraelu pošiljajo orožje, sta Rusija in Kitajska učinkovito izkoristili to protizahodno razpoloženje in razočaranje nad dvojnimi standardi Zahoda," je za think thank v Washingtonu, dejal Asli Aydintasbas, turški zunanjepolitični strokovnjak. To sicer po njegovem mnenju, ne pomeni, da želijo države zamenjati prevlado ZDA za Kitajsko, vendar pa pomeni, da so se pripravljeni povezati z Rusijo in Kitajsko za bolj avtonomen svet.