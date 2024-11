Brienz bo vsaj do spomladi mesto duhov, nas vasjo namestili zrcala

V nedeljo ob 13. uri se je iztekel rok, do katerega so morali prebivalci švicarske alpske vasice Brienz zapustiti svoje domove, saj kraju po dobrem letu spet grozi ogromen zemeljski plaz. Vas bo po napovedih prazna vsaj do spomladi 2025. Do takrat bo pod video nadzorom. Švicarji so sicer s helikopterjem nad Brienzem namestili nova zrcala za laserski tahimeter kot sistem za zgodnje opozarjanje.