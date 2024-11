Ne le plaz, v dolino drsi tudi gora z vasjo

Prve ocene kažejo, da se proti vasici premika 1,2 milijona kubičnih metrov skalnih ruševin, še nekoliko več materiala se je z gore Insel usulo junija lani. Gmota je takrat le za nekaj metrov obšla hiše, ki stojijo na okoli 1100 metrov nadmorske višine.

90 prebivalcev so že prejšnji teden obvestili, da bodo morali svoje domove zapustiti do nedelje do 13. ure, obstaja pa možnost, da se domov ne bodo mogli vrniti več mesecev. Trenutno velja oranžno opozorilo.

Geolog Stefan Schneider je za swissinfo pojasnil, da so takšni plazovi v regiji pogosti. Prvi plaz nad vasjo so namreč zabeležili že leta 1878, takrat so se skale proti vasi pomaknile tudi po štiri metre na dan. Plaz je bil takrat aktiven 18 mesecev, nato je zgrmel proti vasi in se ustavil 100 metrov od hiš. Vse od takrat se je na območju sprožilo več manjših plazov, je pojasnil geolog.