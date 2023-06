Švicarska vasica še vedno ogrožena, prebivalci predlagajo razstrelitev podora

Drsenje skalnih gmot nad švicarsko vasico Brienz se je pospešilo in po nekaterih ocenah se material vsak dan premakne za več kot tri metre. V torek zjutraj je v dolino padlo več balvanov, zaradi česar so morali kmetje pod goro travnik zapustiti kar sredi dela. Vaščani pristojnim predlagajo, da bi nestabilni skalni podor načrtno razstrelili, vendar geologi menijo, da so razmere za to prenevarne.

V zadnjih dneh je zaskrbljenih pogledov proti gori še več, saj so se skalne gmote še prejšnji teden premaknile za dober meter na dan, sedaj pa se vsak dan za več kot tri metre, posamezni deli celo za pet. V vasici je nameščena tudi kamera, prek katere je dogajanje na gori mogoče spremljati 24 ur na dan. Tamkajšnja občina, ki je objavila fotografijo balvana, ki je na cesto v vasi padel danes ponoči, trdi, da je nemogoče napovedati, kaj točno se bo na gori dogajalo, prav tako prebivalci še vedno ne vedo, kdaj se bodo lahko vrnili v svoje domove, potem ko so jim v sredini maja odredili evakuacijo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zaradi padajočega kamenja so morali travnike pod goro zapustiti tudi kmetje, čeprav jim je bilo sprva rečeno, da bodo dela na travniku lahko opravljali do 21. ure. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Prejšnjo sredo so sicer strokovnjaki iz kantona in službe za zgodnje opozarjanje prebivalce pomirili, da je verjetnost, da bi se nad vasjo sprožil velik zemeljski plaz, malo verjetna. Vseeno so opozorili da je "gora aktivna kot še nikoli". Zakaj gmote načrtno ne razstrelijo? Prebivalci, ki že od sredine maja ne morejo bivati v svojih domovih, se sprašujejo, zakaj oblasti nestabilnega skalnega podora ne razstrelijo. Geologi vztrajajo, da razstrelitev v takih razmerah ni mogoča. "Za uspešno razstrelitev bi morali v pobočje zvrtati vrtine, kar pa bi bilo v trenutnih okoliščinah preprosto nemogoče. Tudi razstreljevanje iz zraka ne pride v poštev, ker bi tako 'rešili' le posamezne skale," je na informativnem srečanju s prebivalci povedal geolog Stefan Schneider, poroča švicarski SRF. icon-expand Prebivalci Brienza so morali svoje domove zapustiti že sredi maja. FOTO: AP Pojavili so se tudi pozivi, da bi pri razstreljevanju pomagala vojska. "Vojska ima dobra sredstva, s katerimi bi lahko preprečila, da bi bili iz vasi evakuirani več mesecev," predlagajo vaščani. Toda Zvezno ministrstvo za obrambo in civilno zaščito jim je odvrnilo, da "vojska nima ne znanja ne izkušenj ne sredstev za dosego tega učinka". Do načrtne sprožitve podora naj bi bili zadržani tudi neodvisni strokovnjaki.