'Neumne pras***.' Brigitte Macron, feministke na nogah

Francoska prva dama Brigitte Macron se je znašla pod plazom kritik zaradi viralnega videoposnetka, na katerem žali feministične aktivistke, ki so prekinile predstavo igralca in komika, ki je bil oproščen obtožb posilstva, in jih označi za "neumne prasice". V njenem kabinetu se branijo, da je želela kritizirati samo njihov radikalni način protesta.

Soproga francoskega predsednika Emmanuela Macrona si je v nedeljo s hčerko Tiphaine Auziere ogledala predstavo stand-up komika Aryja Abittana, na kateri se je dan prej zgodil incident. 51-letnikov nastop je namreč prekinila skupina aktivistk, ki so nosile maske z njegovo podobo in vpile: "Abittan – posiljevalec!" Igralca je leta 2021 ženska namreč obtožila posilstva, a so preiskovalci leta 2023 primer opustili zaradi pomanjkanja dokazov.

Francoski igralec Ary Abittan FOTO: Profimedia icon-expand

Brigitte Macron ga je pred nedeljsko predstavo obiskala v zaodrju in s posnetka, ki ga je objavil lokalni medij Public, je slišati, da je Abittan pred odhodom na oder dejal: "Strah me je." "Če pridejo kakšne neumne prasice, jih bomo vrgli ven," se je nato slišalo, kako se prva dama šaljivo odzove in v francoščini uporabi vulgarni izraz "sales connes", piše France24.

Francoska prva dama Brigitte Macron FOTO: AP icon-expand

Feministke besne, Macronova trdi, da je kritizirala le njihov način protesta

Te besede pa so razbesnele francoske feministke. Aktivistka, ki je sodelovala v sobotni akciji, je pod psevdonimom Gwen, da bi se izognila posledicam, za medije izjavila, da je kolektiv "globoko šokiran in zgrožen" nad jezikom Brigitte Macron. "To je še ena žalitev žrtev in feminističnih skupin," je dejala. Feministična skupina, ki stoji za sobotno akcijo, #NousToutes (#VsiMi), je na družbenih omrežjih njeno žalitev spremenila v ključnik in številne objave so ga delile v znak podpore. Med njimi tudi igralka Judith Godrèche, ki je postala feministična ikona, odkar je dva režiserja obtožila spolne zlorabe, ko je bila še mladoletna, in pozvala h koncu takšnega vedenja v francoskem umetniškem sektorju. "Tudi jaz sem neumna prasica," je objavila na Instagramu. Francijo je v zadnjih letih pretresla vrsta obtožb o spolnih napadih, v katere so bili vpleteni tudi znani. Filmska ikona Gérard Depardieu je bil maja letos obsojen zaradi spolnega napada na dve ženski na snemanju leta 2021, soočiti pa se bo moral tudi z obtožbo posilstva leta 2018. Sam zanika kakršno koli kaznivo dejanje.