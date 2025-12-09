Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

'Neumne pras***.' Brigitte Macron, feministke na nogah

Pariz, 09. 12. 2025 11.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
53

Francoska prva dama Brigitte Macron se je znašla pod plazom kritik zaradi viralnega videoposnetka, na katerem žali feministične aktivistke, ki so prekinile predstavo igralca in komika, ki je bil oproščen obtožb posilstva, in jih označi za "neumne prasice". V njenem kabinetu se branijo, da je želela kritizirati samo njihov radikalni način protesta.

Soproga francoskega predsednika Emmanuela Macrona si je v nedeljo s hčerko Tiphaine Auziere ogledala predstavo stand-up komika Aryja Abittana, na kateri se je dan prej zgodil incident. 51-letnikov nastop je namreč prekinila skupina aktivistk, ki so nosile maske z njegovo podobo in vpile: "Abittan – posiljevalec!"

Igralca je leta 2021 ženska namreč obtožila posilstva, a so preiskovalci leta 2023 primer opustili zaradi pomanjkanja dokazov.

Francoski igralec Ary Abittan
Francoski igralec Ary Abittan FOTO: Profimedia

Brigitte Macron ga je pred nedeljsko predstavo obiskala v zaodrju in s posnetka, ki ga je objavil lokalni medij Public, je slišati, da je Abittan pred odhodom na oder dejal: "Strah me je."

"Če pridejo kakšne neumne prasice, jih bomo vrgli ven," se je nato slišalo, kako se prva dama šaljivo odzove in v francoščini uporabi vulgarni izraz "sales connes", piše France24.

Francoska prva dama Brigitte Macron
Francoska prva dama Brigitte Macron FOTO: AP

 

Feministke besne, Macronova trdi, da je kritizirala le njihov način protesta

Te besede pa so razbesnele francoske feministke. Aktivistka, ki je sodelovala v sobotni akciji, je pod psevdonimom Gwen, da bi se izognila posledicam, za medije izjavila, da je kolektiv "globoko šokiran in zgrožen" nad jezikom Brigitte Macron. "To je še ena žalitev žrtev in feminističnih skupin," je dejala.

Feministična skupina, ki stoji za sobotno akcijo, #NousToutes (#VsiMi), je na družbenih omrežjih njeno žalitev spremenila v ključnik in številne objave so ga delile v znak podpore. Med njimi tudi igralka Judith Godrèche, ki je postala feministična ikona, odkar je dva režiserja obtožila spolne zlorabe, ko je bila še mladoletna, in pozvala h koncu takšnega vedenja v francoskem umetniškem sektorju. "Tudi jaz sem neumna prasica," je objavila na Instagramu.

Francijo je v zadnjih letih pretresla vrsta obtožb o spolnih napadih, v katere so bili vpleteni tudi znani. Filmska ikona Gérard Depardieu je bil maja letos obsojen zaradi spolnega napada na dve ženski na snemanju leta 2021, soočiti pa se bo moral tudi z obtožbo posilstva leta 2018. Sam zanika kakršno koli kaznivo dejanje.

Preberi še Kamere ujele 'spor' med zakoncema Macron. Predsednik trdi: Le šalila sva se

Tudi ekipa prve dame se zdaj brani, da bi bilo treba besede Brigitte Macron razumeti zgolj kot "kritiko radikalne metode, ki so jo uporabili tisti, ki so zmotili predstavo". "Sama te radikalne metode ne odobrava," je poudaril član njenega kabineta. 

Brigitte Macron škandal neumne prasice Ary Abittan
Naslednji članek

Češki predsednik za novega premierja imenoval Babiša

SORODNI ČLANKI

Deseterica na sodišče zaradi spletnega nadlegovanja francoske prve dame

Da je Brigitte ženska, bosta zakonca Macron dokazovala z znanstveno dokumentacijo

Macron toži podkasterko: Moja žena ni moški

Nov neroden trenutek zakoncev Macron ob prihodu na letališče

Bralec z ustnic razkril, kaj je Brigitte Macron zabrusila soprogu

Kamere ujele 'spor' med zakoncema Macron. Predsednik trdi: Le šalila sva se

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385