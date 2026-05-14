Britanca iz italijanskega bara odpeljali v karanteno

Ni nevarnosti za javnost, stanje je pod nadzorom. To so sporočili iz bolnišnice Luigi Sacco v Milanu, kamor so odpeljali britanskega turista, ki je bil izpostavljen visokemu tveganju za stik s hantavirusom, poroča portal Milano Pavia News.

Moški je namreč potoval z otoka Sveta Helena v Johannesburg na istem letalu kot žena prve žrtve izbruha hantavirusa na križarki MV Hondius. Ženska je nekaj dni pozneje prav tako umrla zaradi okužbe z istim virusom, za katero preiskovalci menijo, da jo je par staknil med opazovanjem ptic v Argentini.

Kot poročajo britanski mediji, so 60-letnika v torek zvečer našli in obkolili v baru v Milanu, ter ga skupaj z njegovo spremljevalko, ki ni bila na omenjenem letu, s specializiranimi vozili za nalezljive bolezni odpeljali v bolnišnico.

Italijanske zdravstvene organe so na morebitno okužbo opozorile britanske oblasti, saj se je moški nahajal v Milanu. Italijanska policija je ugotovila, da je Britanec bival v hotelu, kjer ni imel ustreznih pogojev za samoizolacijo. Zato so mu odredile 42-dnevno karanteno in ostaja v bolnišnici, čeprav testi niso pokazali okužbe s hantavirusom, prav tako pa ne kaže nobenih simptomov.

Njegova spremljevalka, ki za razliko od njega ni bila v stiku z okuženo, pa je lahko zapustila bolnišnico, a bo prav tako morala do 6. junija v izolacijo.