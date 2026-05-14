Britanca iz italijanskega bara odpeljali v karanteno

Ni nevarnosti za javnost, stanje je pod nadzorom. To so sporočili iz bolnišnice Luigi Sacco v Milanu, kamor so odpeljali britanskega turista, ki je bil izpostavljen visokemu tveganju za stik s hantavirusom, poroča portal Milano Pavia News.
Moški je namreč potoval z otoka Sveta Helena v Johannesburg na istem letalu kot žena prve žrtve izbruha hantavirusa na križarki MV Hondius. Ženska je nekaj dni pozneje prav tako umrla zaradi okužbe z istim virusom, za katero preiskovalci menijo, da jo je par staknil med opazovanjem ptic v Argentini.
Kot poročajo britanski mediji, so 60-letnika v torek zvečer našli in obkolili v baru v Milanu, ter ga skupaj z njegovo spremljevalko, ki ni bila na omenjenem letu, s specializiranimi vozili za nalezljive bolezni odpeljali v bolnišnico.
Italijanske zdravstvene organe so na morebitno okužbo opozorile britanske oblasti, saj se je moški nahajal v Milanu. Italijanska policija je ugotovila, da je Britanec bival v hotelu, kjer ni imel ustreznih pogojev za samoizolacijo. Zato so mu odredile 42-dnevno karanteno in ostaja v bolnišnici, čeprav testi niso pokazali okužbe s hantavirusom, prav tako pa ne kaže nobenih simptomov.
Njegova spremljevalka, ki za razliko od njega ni bila v stiku z okuženo, pa je lahko zapustila bolnišnico, a bo prav tako morala do 6. junija v izolacijo.
Zdravstveni organi sicer poudarjajo, da se virus ne širi kot covid-19 in da je prenos z osebe na osebo izjemno redek. Primer italijanske oblasti obravnavajo previdnostno, trenutno pa ne predstavlja nevarnosti za javnost.
Na Siciliji preiskujejo ločen sum
Italijanske oblasti v ločenem primeru v Messini na Siciliji preiskujejo še en sum na okužbo s hantavirusom. Argentinska turistka, ki je v Italijo prispela pred 10 dnevi, je zbolela za pljučnico. Trenutno potekajo laboratorijske preiskave, da bi ugotovili, ali se je okužila s hantavirusom.
V Italijo je prispela z območja v Argentini, kjer je razširjen hantavirus.
Bo še več primerov?
Doslej je bilo prijavljenih 11 primerov, ki so povezani z izbruhom hantavirusa na križarki, od tega jih je bilo devet potrjenih. Trije ljudje so zaradi okužbe s hantavirusom umrli, še ena Francozinja pa je priklopljena na umetna pljuča in se bori za življenje.
Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vztraja, da ni znakov pandemije. Vendar je opozoril, da glede na dolgo inkubacijsko dobo virusa lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo še več primerov okužbe s hantavirusom.
Kljub dolgoletnim raziskavam še vedno nimamo vseh odgovorov na številna vprašanja o hantavirusu, kot so denimo, kako dolgo lahko preživi zunaj gostitelja in zakaj je lahko okužba pri nekaterih ljudeh blaga, pri drugih pa resna.
Specifičnega zdravljenja ali zdravila ni, vendar lahko zgodnja zdravniška pomoč poveča možnosti za preživetje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima lahko andski sev hantavirusa, ki so ga zaznali na križarki in ki se lahko v redkih primerih prenaša s človeka na človeka, inkubacijsko dobo do osem tednov in do 50-odstotno stopnjo umrljivosti.
Hantavirusi so skupina virusov, ki jih naravno prenašajo glodavci, kot so miši, podgane in voluharice. Ljudje se z njimi najpogosteje okužijo z vdihavanjem aerosolov, ki vsebujejo delce okuženih iztrebkov, urina ali sline glodavcev. Čeprav je prenos s človeka na človeka pri večini sevov izjemno redek ali neobstoječ, so nekateri specifični sevi, kot je andski hantavirus, izjema, saj lahko v določenih okoliščinah omogočijo neposreden stik med ljudmi.
Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki preteče od trenutka, ko se oseba okuži z določenim povzročiteljem bolezni, do trenutka, ko se pojavijo prvi klinični simptomi bolezni. Med to dobo se virus ali bakterija v telesu razmnožuje, vendar gostitelj še ne čuti nobenih težav. Pri hantavirusih je ta doba lahko precej dolga, kar otežuje nadzor nad širjenjem bolezni, saj se okužene osebe lahko prosto gibljejo, ne da bi vedele, da so nosilke virusa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.