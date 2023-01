Britancem za varčevanje z energijo ponujajo popuste na položnicah

Program varčevanja se je začel v ponedeljek in je trajal od 17. do 18. ure, nadaljeval pa se je v torek od 16.30 do 18.00. Gospodinjstva, ki so se odločila za varčevanje v času najvišje obremenitve, bodo na svojih položnicah prejela popust, poroča CNBC.

Gospodinjstva morajo sicer izpolnjevati določene pogoje, med drugim morajo biti odjemalci enega od 27 registriranih dobaviteljev energije, doma pa morajo imeti nameščen "pametni števec".

Eden od dobaviteljev je povedal, da bodo njihovi odjemalci za vsako prihranjeno enoto energije prejeli točke v vrednosti štirih funtov (4,5 evra). Dobavitelj pričakuje, da bo povprečno gospodinjstvo pozimi prihranilo približno 36 funtov (40,7 evra).

Prihranek sicer krije družba National Grid ESO, ki je odgovorna za upravljanje z električno energijo. Ta dobaviteljem plačuje med tri (3,4 evra) in šest funtov (6,8 evra) za prihranjeno kilovatno uro energije.

Britanska gospodinjstva so za soočenje z energetsko draginjo to zimo prejela tudi državno podporo, ki vsem gospodinjstvom zagotavlja popust v višini 400 funtov (452 evrov) na račune za energijo za obdobje med oktobrom 2022 in marcem 2023. Pomagajo pa tudi dobaviteljem, ki jim izplačujejo nadomestila, da bi omejili najvišji znesek, ki ga dobavitelji zaračunavajo svojim odjemalcem.