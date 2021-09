Britancem zaradi visokih cen plina grozi pomanjkanje hrane

Izvršni direktor BMPA Nick Allen je za BBC dejal, da je od zaprtja tovarn "zasut" s klici. "Trgovci na drobno so zaradi tega res zaskrbljeni," je dodal. "Ta kriza kaže na dejstvo, da je britanska veriga oskrbe s hrano prepuščena na milost in nemilost majhnemu številu proizvajalcev gnojil."

Odzval se je tudi drugi evropski proizvajalec gnojil, norveška Yara, kjer so dejali, da bodo zaradi "rekordno visokih cen zemeljskega plina zmanjšali proizvodnjo amonijaka v Evropi za približno 40 odstotkov – tudi tovarnam v Veliki Britaniji". "Trenutno je v Evropi proizvodnja amonijaka nedonosna," je za CNN Business v ponedeljek povedal izvršni direktor Yare Svein Tore Holsether. Dejal je, da se bo podjetje, ki dnevno spremlja razmere, začasno oprlo na proizvodnjo amonijaka v drugih delih sveta.

Britanski maloprodajni konzorcij pa je že pozval vlado, naj zagotovi ustrezne zaloge CO2 za proizvajalce hrane in "prepreči velike motnje pri oskrbi s hrano".

Poslovni sekretar Velike Britanije Kwasi Kwarteng se je v nedeljo srečal z direktorjem CF Industries Tonyjem Willom, s katerim sta razpravljala o krizi. "Pogovarjali smo se o pritiskih, s katerimi se podjetje sooča, in raziskali možne poti za zagotovitev zalog, tudi za našo živilsko in energetsko industrijo," je sporočil Kwarteng. Tiskovni predstavnik vlade je dejal, da uradniki pozorno spremljajo razmere in vzdržujejo redne stike z živilskimi in kmetijskimi organizacijami.

Zaskrbljujoče pomanjkanje ogljikovega dioksida pa se je v Veliki Britaniji zgodilo ravno takrat, ko se tam že spopadajo z akutnim pomanjkanjem voznikov tovornjakov in neredno dobavo surovin. Cene zemeljskega plina so od septembra v Veliki Britaniji na letni ravni poskočile za 420 odstotkov. Cene plina močno naraščajo tudi drugod po Evropi zaradi izčrpanih zalog, tekmovanja z Azijo za utekočinjen zemeljski plin in nizkih zalog iz Rusije.