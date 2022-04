Dodiku prepovedali vstop in mu zamrznili (neobstoječe) premoženje

Britanska zunanja ministrica Liz Truss je obsodila nepremišljeno ravnanje dvojice politikov, ki si prizadevata za dejansko odcepitev Republike Srbske, ene od dveh entitet BiH. "Oba politika s svojimi dejanji namerno spodkopavata težko priborjen mir v državi. Njuno nepremišljeno ravnanje, ki ga spodbuja ruski predsednik Vladimir Putin, pa ogroža stabilnost in varnost celotne regije Zahodnega Balkana," je še dodala.

Na sankcije se je že odzval Dodik, ki je dejal, da Velika Britanija nikoli ni imela dobrih namer do Republike Srbske in njenih prebivalcev. Prav tako je sankcije označil za smešne, saj v Veliki Britaniji nima nobenega premoženja, obiskal pa je ni že deset let, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V zadnjih mesecih se je v BiH zaradi groženj z odcepitvijo povečal strah pred destabilizacijo. Britanske oblasti obtožujejo Dodika, da izkorišča vojno v Ukrajini za promocijo ruske politike in si prizadeva za razpad BiH, pri čemer naj bi sodeloval tudi z Moskvo.

Sankcije proti voditelju bosanskih Srbov in z njim povezani televizijski mreži zaradi ogrožanja stabilnosti Bosne in Hercegovine ter celotne regije so na začetku januarja letos že uvedle tudi Združene države Amerike.