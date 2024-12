Britanci na oddaljeni otok izpustili več kot 1300 polžev

Da bi rešili dve ogroženi vrsti, so Britanci na otoku Deserta Grande, blizu Madeire, izpustili več kot 1.300 polžev, ki so jih vzgojili v ujetništvu. Polži, ki so dolgo časa veljali za izumrle, so zdaj ponovno naseljeni v naravi potem, ko so jih raziskovalci v več živalskih vrtovih iz narave odstranili in jih vključili v vzrejni program. Njihovo ponovno naselitev so naravovarstveniki omogočili na sosednjem otoku Bugio, kjer invazivnih vrst ni več.

Po več kot stotih letih, ko sta dve vrsti polžev z otoka Deserta Grande veljali za izumrli, so naravovarstveniki odkrili majhno populacijo polžev na skalnatih pečinah otoka. Da bi preprečili njihovo izumrtje, so jih prenesli v ujetništvo v živalske vrtove v Veliki Britaniji in Franciji in jim tam omogočili primerne pogoje za razmnoževanje, poroča BBC.

Britanci so na otok Bugio izpustili več kot 1300 polžev. FOTO: Profimedia icon-expand

V živalskem vrtu Chester so za 60 polžev pripravili majhne habitatne rezervoarje, ki so bili podobni njihovemu naravnemu okolju. Program je bil uspešen, daj so vzgojili kar 1329 potomcev, ki so jih izpustili na otok Bugio, kjer so vse invazivne vrste kot so podgane, miši in koze odstranili.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



