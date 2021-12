Avstrijci zavrnili vstop 110 britanskim smučarjem, ki so prileteli v Innsbruck

V soboto je Avstrija uveljavila poostrene vstopne pogoje za potnike iz Velike Britanije, Nizozemske, Danske in Norveške, v nedeljo pa je v Innsbrucku pristalo letalo z Britanci. A 110 potnikom v Avstrijo ni smelo vstopiti, saj niso imeli ustreznih dokazil, poroča ORF.

Policija je pojasnila, da so številni mislili, da je dovolj polno cepljenje oziroma so imeli pri sebi negativne izvide testov, katerih veljavnost pa je ob trenutku želenega vstopa že potekla, saj so jo jo avstrijske oblasti skrajšale na 48 ur.

Večina je lahko takoj odletela nazaj, 40 pa jih je obtičalo v Innsbrucku, kjer so jih poslali v karantenski hotel. Policija sicer dodaja, da so prizadeti potniki upoštevali vsa navodila in so bili vljudni in razumevajoči. Proste sedeže za domov je nato našlo še 28 potnikov, 12 Britancev, med katerimi so bile tudi družine z otroki, pa je lahko opravilo novi PCR-test in so smeli ostati na Tirolskem.