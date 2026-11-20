Varnostni strokovnjaki so letos odkrili tri vale kibernetskih napadov v sisteme za nadzor temperature v hladilnih napravah po Evropi – avgusta so bili prizadeti hladilni sistemi v manjšem številu oporišč ameriške vojske, oktobra so bili v Franciji tarča napadov sistemi za nadzor temperature znamke Danfoss, pri čemer je bilo prizadetih več sto supermarketov in obratov za predelavo hrane, novembra pa je bilo prizadetih več deset supermarketov v sedmih evropskih državah, največ v Belgiji in Luksemburgu. Posledično je v več sto trgovinah propadlo na tone hrane, kar je povzročilo za več milijonov evrov škode.

To je strokovnjaka pri podjetju Omega Systems spodbudilo, da preuči varnost najbolj priljubljenih krmilnikov za hlajenje v Združenem kraljestvu, ki jih izdeluje britansko podjetje Resource Data Management (RDM), poroča BBC. Izkazalo se je, da obstaja resna nevarnost.

Kibernetski napad na francoske trgovce in njihove hladilne sisteme FOTO: Profimedia

Odkrili veliko ranljivost krmilnikov

Konec oktobra je namreč etični heker odkril veliko napako, ki bi, če bi jo našli zlonamerni hekerji, lahko povzročila še večjo škodo Združenemu kraljestvu. Odkritje so nato preverili in podrobneje raziskali strokovnjaki iz podjetja Pen Test Partners, ki so pomagali sprožiti alarm. Vse od takrat se raziskovalci, IT-ekipe in Nacionalni center za kibernetsko varnost (NCSC), Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje (Defra) ter Agencija za standarde hrane (FSA) mrzlično trudijo, da bi pred hekerji obvarovali na desetine podjetij. "Ti krmilniki so imeli podobno težavo s šibkimi gesli kot Danfoss in drugi, ki so bili uspešno napadeni, zato smo morali sporočilo čim prej razkriti in ga hkrati ohraniti v tajnosti," je dejal Ken Munro iz Pen Test Partners. "Verjetno je bilo le vprašanje dni, preden bi to ugotovili kriminalci ali hekerji, ki delujejo za posamezne države," je dodal.

Kdo vse je bil ogrožen?

Njihove ekipe so stopile v stik s podjetji, ki so bila v nevarnosti. Poleg supermarketov so bile na potencialno nevarnost opozorjene tudi trgovine z živili, bencinske črpalke, restavracije in verige hitre prehrane, pa športne arene, hoteli, obrati za predelavo hrane in hladilnice. Na tisoče naprav, ki so nadzorovale več deset tisoč hladilnih naprav, je bilo odstranjenih z odprtega interneta bodisi na daljavo, v nekaterih primerih pa tudi fizično – osebju pa je bilo naročeno, naj odstrani internetne kable in ročno spremlja temperature, še poroča BBC. Številne velike trgovske verige so svoje IT-ekipe preusmerile na obvladovanje tveganj; zaposleni v eni od njih je povedal, da so v enem tednu vsak dan iz omrežja izključili na stotine naprav. "Bila je bitka s časom, saj smo pričakovali nov val tovrstnih vdorov v hladilne sisteme," je za BBC dejal sogovornik, ki ni želel biti imenovan. "S poslovnega vidika bi lahko bile posledice vdora katastrofalne, saj bi prišlo do motenj v poslovanju in težav v dobavni verigi. V naših skladiščih je hrana v vrednosti več milijonov funtov, ki bi lahko propadla, če bi hekerji odkrili ta način napada," je dodal.

Trgovci na Švedskem čistijo police in hladilnike z uničeno hrano FOTO: Profimedia

RDM dvomi v ranljivost, a sodeluje